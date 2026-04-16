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Política

Fotos no

“Insólito”: Sotelo critica medida de “solo imágenes oficiales” en Consejo de Ministros

El diputado del PI analiza denunciar ante la SIP la disposición de Presidencia para que las cámaras de medios no ingresen al gabinete.

16.04.2026 15:35

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2026-04-16T15:35:00-03:00
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Legisladores de la oposición salieron al cruce luego de que en Informativo Carve señalaran que Presidencia no permite tomar imágenes ni ingresar a camarógrafos a los Consejos de Ministros. En cambio, Presidencia envía a los medios de comunicación una plancha de imágenes oficiales para que puedan ser utilizadas en la elaboración de sus informes y coberturas sobre las actividades del gobierno.

Ante esto, el diputado del Partido Independiente y expresidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Gerardo Sotelo manifestó su descontento a través de una publicación en la red social X. “Esto equivale a obligar a medios y público a difundir y consumir las fotos de los propagandistas del gobierno”, cuestionó.

Para el representante, que se difundan “solo imágenes oficiales” es una “grosera violación del derecho a la libertad de información y de expresión”. “Algo verdaderamente insólito, inaceptable y preocupante”, agregó.

Por otro lado, adelantó que, si esta medida no se levanta, realizará un pedido de informes y una denuncia ante la Sociedad Interamericana de Prensa.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva también se refirió a la medida de Presidencia y aseguró: “Qué patético todo. ¿Es algo nuevo? No, toda la campaña fue igual”.

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