Curiosidades

“Insecto voraz”: impactantes imágenes de langostas que chocan contra autos en el Sahara

En los últimos días, tanto medios africanos como desde las redes sociales publicaron varios videos que muestran grandes concentraciones y movimientos de langostas en el Sahara Occidental.

En uno de ellos, puede verse cómo las langostas impactan de forma directa contra los autos que circulan por la carretera.

Ante este fenómeno, Mostafa Benramel, presidente de la Asociación Minaretes Ecológicos para el Desarrollo y el Clima, explicó que estos agrupamientos “corresponden a una actividad local de langostas, más que a una invasión masiva”.

?? | Un impresionante video viral captado por conductores que cruzaban el desierto del Sahara muestra cómo enormes enjambres de langostas invaden la carretera y chocando contra los vehículos. pic.twitter.com/EV7bOgRkGa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 26, 2026

La llegada de las langostas coincide con las advertencias recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que la considera como “la plaga migratoria más destructiva del mundo”, ya que es un “insecto voraz” que “ingiere su propio peso cada día” en “los cultivos alimentarios y el forraje”.

El entomólogo marroquí, especialista en langostas, agregó que las lluvias excepcionales de los últimos meses, que favorecieron la vegetación, crearon condiciones propicias para la reproducción y el agrupamiento de estos insectos.

Benramel indicó que la actividad de las langostas podría aumentar en las próximas semanas si el clima sigue siendo favorable, aunque no se espera una invasión masiva, gracias a las medidas de control.

Con información de EFE.




