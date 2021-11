“Inmundicia”, “vergüenza” y “falta de respeto”: reacciones al espectáculo de Cayó La Cabra

Tras una temporada sin carnaval por la pandemia, las agrupaciones están subiendo al escenario para rendir la prueba de admisión. En ese marco, la murga Cayó La Cabra presentó su espectáculo la semana pasada, en el que refiere a personas que “están en una”, entre los que mencionan a Jorge Larrañaga, el exministro del Interior que falleció cuando ejercía el cargo en mayo de este año.

“Hay orden de no aflojar fue la promesa de Larrañaga; que hasta último momento la militaba. Aún no se sabe mucho de su partida inoportuna; lo que todo el mundo sabe es que estaba en una”, cantó la murga en la prueba de admisión.

El hijo mayor del exministro salió al cruce de la murga este miércoles en su cuenta de Twitter. “Si @cayolacabra está tan interesado en saber cómo murió mi padre, me puede llamar y le saco las dudas. Es triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso. Los invito a reflexionar y pedir disculpas. Nuestra familia las va a recibir con gusto”, publicó Jorge Larrañaga Vidal, abogado e integrante del equipo del gobierno municipal del CH de Montevideo.

No obstante, en diálogo con el diario El País, el director de la murga, Camilo Routin indicó que hay interés por parte del conjunto de comunicarse con el hijo de Larrañaga para tener una “charla” y “pedirle disculpas”. Asimismo, indicaron que aguardan con cautela la definición de si pasan o no la prueba de admisión y, en caso de avanzar, van a tener una reunión para “revisar parte del espectáculo”.

Reacciones

Cientos de internautas manifestaron su descontento con la broma de la murga y otros tantos los apoyaron. Se generó nuevamente un debate en las redes sociales sobre los límites del humor y de los chistes de las murgas. La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, sostuvo que este hecho es una “total falta de respeto”.

“Además de utilizar su actividad para realizar política partidaria, caen en la bajeza de cuestionar el fallecimiento de un Ministro. No tienen vergüenza. Mi respaldo a la familia del Guapo”, opinó la joven alcaldesa, compañera del hijo de Larrañaga en el municipio.

Desde el bando oficialista, la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló manifestó que es una “vergüenza”. “Hay un límite para todo. Burlarse de algo tan triste es muy bajo. Toda mi solidaridad con la familia Larrañaga”, añadió.

Desde el Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva sostuvo que “la manija sin control lleva a este tipo de inmundicias”. “Qué bien que hicimos en sacarlos del gobierno”, afirmó.

