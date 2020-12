“Iniciamos auditorías por Gas Sayago para hallar responsabilidades”, dijo director de UTE

Locales

Se estima que sólo el proceso del cierre de Gas Sayago demandará unos 17 millones de dólares, y el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, ha estimado las pérdidas totales en 200 millones de dólares. Para transparentar esta "danza de millones", el director de UTE, Felipe Algorta, pidió una auditoría, ni bien comenzó su gestión.

"Eso nos va a permitir conocer fielmente cuánto dinero el Estadio mal invirtió en Gas Sayago, no solo UTE sino también Ancap. Es una danza de millones que lo que evidencia un negocio absolutamente ruinoso para el país, totalmente inconveniente, que se estiró más de la cuenta cuando ya se sabía que lo producido sería más que suficiente y lo que el país necesitaba era un porcentaje que no llegaba al 8% de lo que se produciría allí. Quien estuvo en la primera línea de esas decisiones es el ingeniero Ramón Méndez", dijo Algorta entrevistado por el periodista César Bianchi en el programa 970 Noticias, de Radio Universal.

"Esas auditorías no solo van a transparentar los millones de dólares mal invertidos en Gas Sayago, sino que van a identificar responsabilidades y eventualmente, si tenemos algo que aportarle a la Justicia lo haremos", agregó.

Algorta también se refirió a la suba de las tarifas de la UTE a partir de enero de 2021. Recordó que en el Presupuesto quinquenal no se creó ni un solo impuesto nuevo, pero agregó que la pandemia generó un nuevo escenario. "La UTE está exonerado a distintos sectores de la sociedad, está bonificando, a las familias desde el 13 de marzo no se les ha cortado ni un solo servicio. Eso no sirve de excusa para el objetivo final que es tener tarifas competitivas. A nivel regional, sin dudas tenemos las tarifas más caras de la región, y ahí hay que apuntar fuerte. Ahora se está trabajando a nivel de Poder Ejecutivo, que es quien define el precio de las tarifas. Se tendrá que establecer si va a acompañar la inflación, si será menor, si irá por encima de la inflación. Todos queremos que sea del menor impacto posible", concluyó.