“Índole pasional”: la razón con la que un hombre justificó un crimen en Maldonado

Un hombre se entregó ante la Policía y admitió ser el autor de un asesinato a balazos que tuvo como víctima fatal a un joven de 29 años en Maldonado, confirmó la Jefatura de ese departamento.
Se trata de un hombre con antecedentes penales, que se presentó en la base de Hechos Complejos junto a su abogado y manifestó su participación en el homicidio ocurrido en el asentamiento Los Eucaliptos. En su argumento, el presunto homicida afirmó razones de “índole pasional”.
La víctima había recibido varios disparos de arma de fuego en el pecho mientras caminaba junto a su pareja, de acuerdo con la información oficial difundida por la Jefatura de Policía del departamento.
Horas antes de que el hombre se entregara, la Policía había realizado una inspección en su casa, pero no logró ubicarlo en el momento, señala el parte policial.
La Fiscalía Letrada de 1º Turno dispuso que el hombre fuera conducido durante la tarde a la sede fiscal, donde continuarán con las actuaciones correspondientes.
