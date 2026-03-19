“Indignados”, “te desmotiva”: parrillada de Barrio Sur fue robada y expresaron desazón

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La parrillada montevideana La Guarida, ubicada en la intersección de Carlos Gardel y Paraguay, en Barrio Sur, sufrió un robo en la madrugada de este jueves y decidieron realizar una publicación en la red social Instagram para informar y reflexionar acerca de lo sucedido.

Los encargados del negocio comenzaron el posteo señalando que no era “un día más”. “Hacemos esta publicación a las 05:49. Hoy fue uno de esos días en los que decís: ‘¿Para qué sigo?’. A las 03:15 nos avisaron, y por suerte, de que habían entrado a robar al local”, comentaron.

Los malhechores se habrían llevado bebidas, garrafas y dinero en efectivo. “No va en todo lo material que se llevaron, va en todo lo que lleva atrás. Las garrafas, las bebidas, la plata y todo se recuperará más tarde o más temprano, pero te desmotiva saber que ponemos lo mejor para seguir trabajando y que es en vano”, lamentaron.

Si bien comentaron que son “conscientes” de que “no son los únicos” a los que les pasó, afirmaron que también optaron por “contar las malas” y no solo las buenas.

“En fin, solamente expresar el sentir que tenemos en estos momentos. Y para las personas que entraron y se llevaron las cosas, que las disfruten y esperamos que a nosotros nos vuelva multiplicado”, finaliza la publicación.

Por último, desde el perfil de la parrillada compartieron la publicación en sus propias historias de Instagram, reafirmando que están “indignados” por lo sucedido.

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