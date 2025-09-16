“Indignada”: una mujer afirma que un vecino mató a su perro en Florida y reclama justicia

La ciudad de Florida se vio conmocionada después de que una mujer de 42 años denunciara a su vecino por haber asesinado a su perro, Jehico, de un año y medio, con una chumbera “solo porque ladraba” el pasado 8 de setiembre.
En sus redes sociales, la mujer convocó a una concentración para este próximo 18 de setiembre a las 19:00, en las calles Independencia y Barreiro para pedir “justicia por Jehico y por todos los animales víctimas de maltrato”.
En un video, la mujer compartió imágenes del predio que comparte con el hombre acusado de haber matado a su perro, en el que ambos tienen dos entradas distintas a sus casas. “El perro estaba en mi terreno y este hombre salió por su fondo y lo mató”, afirma la mujer.
La dueña del perro asesinado afirma que el veterinario constató “en la necropsia que el balín [que disparó el vecino] le perforó los dos pulmones” a la mascota, que luego murió.
Esa vez, dijo la dueña de Jehico, no fue la primera vez que el hombre lo atacaba. Otras veces había notado que le tiraba piedras, le gritaba e insinuaba que al perro “le quedaba poco tiempo de vida”.
“Además de triste, estoy indignada. Aún no hemos tenido respuesta”, dijo la mujer en un video que compartió el pasado 11 de setiembre.
