Policiales

“Indignación porque aún no se sabe nada”: marcha por muerte de pareja calcinada en Garzón

Decenas de personas, entre familiares y amigos de la pareja, marcharon desde el Centro de Justicia de Maldonado, hacia la Fiscalía y finalmente a la Jefatura de Policía local al grito de: “Justicia”, a un año de la muerte por calcinación de la pareja de abogados Mario Cabrera y Mercedes Nieto en su casa de Garzón.

Los manifestantes llevaron un pasacalle con la inscripción: “Por respuestas para Mario y Mercedes” y la fecha de su fallecimiento: 15 de junio de 2024.

La movilización fue convocada por el Colegio de Abogados de Maldonado y se da debido a que las personas cercanas a la pareja consideran que no se trató de un accidente sino de un asesinato.

Uno de los presentes, Federico Rodríguez, amigo de la familia, dio cuenta de que mantuvo una reunión con el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, por este caso.

“[Trezza] se comprometió personalmente a seguir el caso porque, de hecho, no estaba en carpeta dentro de la Policía”, reveló Rodríguez, según un video del momento consignado por el medio local FM Gente.

Según el hombre, Trezza le dijo que “ya había concluido toda su actuación y se comprometió a volver a ponerlo sobre la mesa, poner a un equipo e investigar”.

“No se comprometió a que fuera un asesinato”, sumó.

Además, sacó “dos conclusiones” de la charla. “Por lo menos lo que estamos haciendo no se va a olvidar, no va a quedar archivado”, expresó, aunque agregó que también concluyó con “indignación” porque “aún no se sabe nada”.

“Si se sabe, no se ha comunicado. Entonces también hubo ese compromiso de generar una vía de información hacia los amigos y familiares, que él entiende que eso fue lo que no hubo: comunicación”, indicó.

“Se comprometió a revisar el caso y generar una vía de comunicación”, concluyó.