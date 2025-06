“Indignación”: denuncian peleas “irregulares” de boxeo en la plaza Líber Seregni

Locales

La Federación Uruguaya de Boxeo (FUB) manifestó su “indignación” por peleas de boxeo “irregulares” que se llevan a cabo en la plaza Líber Seregni, ubicada en Cordón, en las noches, sobre todo durante los fines de semana.

En diálogo con Telenoche (Canal 4), el presidente de la FUB, Adrián Silvera, adelantó que la organización denunció la situación ante el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Secretaría Nacional de Deporte y el Ministerio del Interior.

“Nos han llegado denuncias a la FUB y lo que queda es indignación, una cantidad de preguntas, más que nada, de por qué está pasando. Entendemos algunas, otras no”, sostuvo Silvera al noticiero.

La organización busca una “solución de por qué pasa esto”, aunque no puede hacer más que “avisar” que este tipo de peleas “no son de su padrón social”.

“No se dan las condiciones adecuadas, porque no es un ring, lo están haciendo en el piso, por más que digan que tienen cabezal y demás. Un golpe, que se caigan; se pegan en el piso y no tienen un ring”, dijo Silvera, y sostuvo que “se infrigen bastantes normas”. “Pero no sabemos qué hacer”, admitió.