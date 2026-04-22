“Indicios del invierno”: MetSul alertó sobre ciclón extratropical que impactará en Uruguay

El observatorio brasileño MetSul advirtió sobre una masa de aire frío que llegará la próxima semana y que traerá consigo los “primeros indicios del invierno”. El fenómeno climático afectará al sur de Brasil y también impactará en el territorio uruguayo.

El organismo brasileño recordó que la incursión de aire frío “dista de ser intensa”, ya que en la misma época del año de 2025 se registraron “episodios de aire polar”. De todos modos, este fenómeno podría proporcionar temperaturas “mínimas y máximas aún no registradas” en cientos de ciudades del sur de Brasil.

Está previsto que la masa de aire frío se geste el domingo 26 de abril en Río Grande del Sur y que un día después llegue a parte de Santa Catarina. Además, será impulsada por “un intenso ciclón extratropical” en el Atlántico Sur al este de Argentina, que impactará en Uruguay.

“Aunque intenso, el ciclón asociado a la advección de aire frío no representará grandes riesgos para el continente, ya que se intensificará lejos de la costa y del sur de Brasil. Se prevén vientos moderados con ráfagas ocasionales a medida que llegue el aire frío, seguidos de mar agitado en la costa y posible oleaje fuerte en las playas”, dijo el observatorio meteorológico.

Tal como informáramos, en diálogo con Montevideo Portal, el meteorólogo José Serra también advirtió que en los próximos días un frente frío, junto con un sistema de baja presión —en otros términos, un ciclón extratropical—, hará que se den más lluvias en los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú. “Algunas localidades de Rocha y Cerro Largo también se podrían ver afectadas”, añadió.

El meteorólogo puntualizó que habrá períodos de estabilidad con “sol y nubes”, pero los modelos muestran que hasta el jueves la lluvia será la protagonista. A partir del viernes, en tanto, las tendencias muestran un descenso abrupto de las temperaturas.

“Durante el pasaje del ciclón, las máximas y las mínimas serán altas para la época del año. Podremos llegar a los 23 ºC perfectamente”, acotó.