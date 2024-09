“Increíble lo que pasó”: Fossati defendió a Raffo e invitó a “raffistas” a votar a Ojeda

Elecciones 2024

El año pasado, la entonces fiscal Gabriela Fossati fue habitual protagonista de titulares de prensa debido a que le tocó llevar una de las causas más sonadas de los últimos años: el caso Astesiano.

Antes de que dicha causa cesara, Fossati dejó su cargo en Fiscalía y se sumó a filas del Partido Nacional, integrando una lista de la precandidata Laura Raffo.

Esa situación cambió de forma súbita tras las elecciones internas, cuando Álvaro Delgado se impuso en el Partido Nacional y sorprendió a propios y ajenos al elegir como compañera de fórmula a Valeria Ripoll, una mujer proveniente del movimiento sindical y con un pasado de militancia en el Partido Comunista.

Sin ocultar su descontento, Fossati anunció poco más tarde su alejamiento de las filas del Partido Nacional y su incorporación al Partido Colorado. Sin embargo, debido a que ya había integrado una lista del PN en las internas, no puede figurar en ninguna del PC para los comicios de octubre.

Anoche, Fossati fue entrevistada en el programa de streaming Hacemos lo que podemos, conducido por Richard Galeano. Allí insistió en que sigue siendo blanca, y no descartó un eventual regreso al nacionalismo.

“Este siglo es diferente al pasado. Yo soy banca, y en el siglo pasado era blanca y del Partido Nacional”, diferenció. “En 1999 voté a Batlle, porque yo voto personas; creo que hay que votar a los mejores”, sostuvo.

Sobre su repentino alejamiento del Partido Nacional, lo atribuyó a que “hubo una muy mala decisión del candidato más votado, eligió a una persona que no es ni blanca ni coalicionista y yo creo que en este siglo se es coalicionista por sobre todas las cosas. O se es coalicionista o se es del populismo radical de izquierda”, dividió.

Posteriormente, consideró que Ripoll “no está preparada” para el cargo, y eso constituye un riesgo en caso de que Delgado fuera presidente y “algo” le ocurriera.

“No hay que arriesgar nunca a que la presidenta sea una persona no preparada y que es comunista”, aseguró. Y si bien admitió en que ambas tienen en común el haber cambiado de partido, las coincidencias terminan allí.

“Yo tengo 32 años de trabajo, soy abogada, fui juez y fiscal. Ella es sindicalista y comunista, no le conozco estudios ni preparación”, criticó, y luego continuó en el mismo registro. Se victimiza mucho, solo habla de su hijo [con discapacidad]. Yo tengo tres hijos y dos son disléxicos, y todos son profesionales, hablan idiomas. El padre y yo nos reventamos para educarlos. No vamos a votar una candidata porque se victimiza”, dijo, y eso no fue todo.

“Delgado ha expuesto a los blancos y a la coalición en manos de una persona no preparada, gremialista y comunista; me parece que no son credenciales para ser presidenta”, incidió.

Posteriormente, Fossati fue interrogada sobre las vicisitudes de Laura Raffo, quien sufriera un doble desaire: primero se la dejó de lado en la fórmula presidencial, y luego se la habría apartado de su candidatura al Senado por el Herrerismo.

“Me parece increíble lo que le pasó a Laura Raffo, con lo que trabajó”, dijo Fossati, y recordó lo ocurrido en la noche en la que Delgado anunció la fórmula presidencial: “Me negué a verla parada atrás de Ripoll; me fui”.

“A alguien que no cumple acuerdos verbales la gente tendría que medirle la credibilidad”, dijo, e invitó “a toda la gente que votó a Raffo, que vote a Ojeda, porque no está casado con los caudillos tradicionales de ningún partido, es de la coalición y es la mejor fórmula” preparada.

Además, señaló que lo sucedido con Raffo le recordó a situaciones que ella misma vivió en ese partido. “Me fueron a buscar y después competían conmigo”, dijo.

En cuanto a su futuro político a largo plazo, la exfiscal no descartó un retorno a la divisa blanca.

“Me fui para trabajar con Ojeda este periodo de gobierno, pero no dejé de ser blanca. Hasta el 2029 soy ojedista e invito a los blancos a venir”, dijo.

Sin embargo, fue reticente sobre lo que ocurrirá más adelante. En ese sentido, el periodista planteó un hipotético escenario para las elecciones de 2029, en el que Ojeda y Lacalle Pou fueran candidatos. “Me la voy a ver complicada”, admitió.