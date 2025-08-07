“Increíble”: Perrone acusó a excabildante de promocionar “taxis truchos” y ella contestó

Política

El legislador de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, acusó en sus redes sociales a Inés Monzillo, exdiputada de su partido y hoy diputada suplente por el Partido Nacional, de promocionar “taxis truchos” mediante estados de WhatsApp.

El dirigente cabildante adjuntó una captura de pantalla de una publicación de su excorreligionaria en la mencionada red sobre un servicio privado de traslados en la Ciudad de la Costa que se definía por ser “puntual”, “seguro” y “amable” y tildó el hecho como “increíble”.

Ante esto, Monzillo ironizó con que le alegraba que Perrone estuviera “pendiente” de sus estados. “Me gustaría que, ya que está tan pendiente, ayude a la señora a conseguir el acompañante terapéutico para que su hijo pueda ir a la escuela, o le lleve una canasta mensual para que coma”, respondió.

“Qué feo que un ‘diputado’ le esté haciendo los mandados a un ‘edil’ suplente, que usted bien sabe que bien ‘trucho’ actúa. Siga participando”, agregó.

Frente a esta respuesta, el diputado la llamó a “no creerse impune”. “Consulte con su partido. Es muy grave lo que usted hace promocionando actividades ilegales; veremos los pasos a seguir”.

A su vez, ironizó con que su “líder”, el senador Sebastián Da Silva, debería “estar contento” de que “promocione una actividad ilegal”. Ante esto, el propio Da Sillva intervino y contestó: “Ya la llamo y le pido un viaje”.

No contenta con eso, Monzillo prosiguió con su defensa. “Perrone es el [Jorge] Rial uruguayo de la política: está para el chusmerio barato y las cámaras. De laburar ni hablamos, ¿no? Aflojale a las redes y ponete a laburar. Acá tenés 2 minutos más de fama”, escribió.

“Estoy para denunciar a una diputada que promociona una actividad ilegal; los taxistas de Canelones están muy contentos con usted”, finalizó el legislador cabildante.