“Inconveniente”: Ojeda no votará viaje de Orsi a cumbre en España invitada por Sánchez

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El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, aseguró que no votará la venia para que el presidente de la República, Yamandú Orsi, viaje a la cumbre para “frenar la ultraderecha”.

El mandatario fue invitado por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a ser parte de la instancia, que fue impulsada para “facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda”.

La cumbre se desarrollará los próximos 17 y 18 de abril en la ciudad de Barcelona. Además, fueron invitados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Asimismo, dirigentes socialistas y expresidentes de izquierda de todas partes del mundo también asistirán.

Para que el mandatario pueda viajar, Presidencia debe enviar una venia al Parlamento, con el objetivo de que los senadores aprueben su viaje.

Ante esto, Ojeda aseguró en rueda de prensa que le parece “sumamente inconveniente” que el presidente se haga presente en el evento que se desarrollará en tierras españolas, por lo que, en caso de que se envíe la documentación para aprobar el viaje, desde la oposición no se votará. “No se trata de las tareas que debe hacer un presidente en política internacional. El país tiene intereses, ni amigos ideológicos ni nada que se le parezca”, agregó el legislador.

Además, cuestionó que los motivos de la cumbre son de “carácter ideológico partidario” y no de intereses para Uruguay. “El presidente no puede viajar ni como dirigente político ni como militante. Cada vez que viaja, lo hace como el presidente de la República”, mencionó.

Ojeda recordó que el país debe expandir sus vínculos con países “importantes”, como —según detalló— Estados Unidos. Ante ello, recordó que Uruguay no fue invitado a pertenecer al Escudo de las Américas y que eso se debe a distintas acciones que tomó el gobierno en cuanto a política internacional.

Además, reafirmó que la posible participación de Orsi “va en contra de los intereses del Uruguay”.

Por otro lado, recalcó que este tema no es menor, debido a que el país debe crecer dependiendo de su inserción internacional, por lo que se deben traer inversiones “de calidad”, y para eso hay que tener “los mejores vínculos con los países más importantes”, dijo. Con este viaje “no ganamos nada y ponemos en riesgo otras tantas cosas”, agregó.

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