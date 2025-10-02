“Incidente informático”: por qué no anda la web del BHU y los pagos fueron afectados

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) detectó un “incidente informático” que lo “motivó” a dar de baja la red institucional y las distintas vías de comunicación, tanto internas como externas, para “proteger la información y la viabilidad del sistema”, anunció el organismo en un comunicado.
El ciberataque se dio en la noche del pasado martes 30 de setiembre, cuando se corrían los procesos de cierre de fin de mes. El BHU atendió a sus clientes en casa central y sucursales con información de créditos, ingreso de solicitudes de préstamos, otorgamiento de préstamos previamente agendados con pago mediante letra de cambio, recepción de consultas de expedientes y gestión de inmuebles.
Sin embargo, la web no funciona y tampoco pueden realizarse pagos en locales de cobranza.
“Pedimos disculpas por los inconvenientes causados por esta situación. Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando para alcanzar un pronto restablecimiento de todos los servicios”, dijeron desde el BHU.
Quienes necesiten comunicarse con el organismo lo pueden hacer mediante el call center al número 1911 o a través de sus redes oficiales.
