“Incertidumbre total”: qué se sabe del caso de madre que robó plata de fiesta de egresados

Un escándalo envuelve a la provincia de Misiones, en Argentina, luego de que la madre de una estudiante de la Escuela Provincial de Comercio nº 19 de Eldorado se gastara el dinero recaudado entre 35 familias para la fiesta de egresados en el casino.

Valentín Mercado, padre de un alumno, contó a Infobae cómo fue el momento en el que se enteraron de lo que había ocurrido con los 17 millones de pesos argentinos recaudados y abrieron una causa judicial por estafa.

“La denuncia un poquito es obligación de cada persona, ¿no es cierto? Cuando te estafan, obviamente, tenés que hacer la denuncia para que esta persona no vuelva a cometer la misma modalidad de vida que tiene”, dijo el padre, que también es abogado. El argentino sostuvo qu,e de no haber llevado la causa a una institución, estarían “haciendo justicia por mano propia”.

Al ser consultado sobre cómo fue el momento en el que se enteraron de qué había pasado con el dinero, Mercado dijo que fue a las 10:00 del viernes pasado, el mismo día de la fiesta.

Desde entonces, los padres trabajaron para poder subsanar la deuda para que la fiesta se llevara a cabo. “El que nos llamó fue el dueño del local, diciéndonos que ya el contrato estaba caído porque ellos, con la señora Romina, hablaron y ella se había comprometido a traer la plata hasta las ocho de la mañana”, explicó el hombre.

El padre prefirió no asumir que la madre de la estudiante que se quedó con el dinero lo usó para ir al casino. “Yo no puedo decir que ella se gastó en el casino, porque si no tendríamos que tener un control sobre eso”, expresó. En ese sentido, Mercado dijo que la situación no fue “tan así”. “Yo digo que en estos últimos días que ella se sentía acorralada por esa cuenta empezó a hablar con sus amigas”, contó.

“Yo entiendo el tema jurídico, entonces es obvio lo que presentó. Es normal en esta profesión que una persona con esa problemática se presente con un certificado”, dijo sobre un informe psiquiátrico que la mujer presentó, en el que afirmó ser ludópata.

“En un primer momento, sí estuvimos todos malos. Era una incertidumbre total porque ya sabíamos que no teníamos nada y teníamos que remontar eso en esa hora de la tarde si queríamos tener recepción”, reconoció el padre.

Según trascendió en una primera instancia, la mujer se ofreció a juntar la plata de forma mensual, y una vez obtenidos los 17 millones de pesos argentinos (unos US$ 12 mil), se dirigió al casino y los gastó de forma íntegra. Sin saberlo, los padres de los demás egresados consultaron qué de lo pactado había sido pagado y se sorprendieron al saber que ni el catering, ni el DJ, ni la iluminación, ni la fotografía habían sido contratados.

Pese a que durante el proceso los padres pidieron comprobantes y contratos que nunca llegaron, los egresados mantenían la esperanza de que todo corriera por los carriles normales. Sin embargo, sobre el mediodía del mismo día de la fiesta, la verdad se supo, algo que generó gran desazón. Una de las egresadas sostuvo al medio local Misiones Online que “había chicos llorando, sin saber qué hacer”. Solo había un 15% del pago hecho.

Según un chat divulgado, la mujer reconoció tener problemas en el casino y sostuvo que se fue “enterrando cada vez más”. Además, dijo que estaba tramitando un préstamo. Según señalaron las familias, previamente se le había hecho un regalo a la mujer por estar encargada del evento.

Finalmente, gracias a la solidaridad de los padres, los proveedores y el intendente de Eldorado, que colaboró de manera personal, la fiesta se pudo realizar con dinero recaudado a contrarreloj. Además, los egresados decidieron que la hija de la mujer involucrada pudiera formar parte de la fiesta. Según relataron los padres de los alumnos al citado medio, los jóvenes “dijeron que ella no tenía la culpa y que también merecía estar en su recepción”.

El caso es investigado por la Justicia.