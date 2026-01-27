“Inadmisible”: violenta represión en frontera de Argentina por pugna con empresa uruguaya

Internacionales

Un reclamo sindical de trabajadores estibadores en el puerto de Concepción del Uruguay, ciudad argentina fronteriza con Uruguay, terminó este lunes con una represión policial que dejó detenidos y heridos, en el marco de un conflicto laboral con la empresa de capitales uruguayos Urcel SA.

La protesta fue encabezada por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Concepción del Uruguay y la intervención de las fuerzas de seguridad se produjo mientras regía una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos, lo que consideran una violación a los mecanismos legales de resolución de conflictos.

De acuerdo a la denuncia, la movilización se desarrollaba de manera pacífica cuando fue reprimida con balas de goma y golpes por orden de la fiscalía actuante.

Desde el gremio responsabilizaron por lo ocurrido a Urcel SA, a las autoridades del puerto, a la fiscal interviniente y señalaron el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), a la que acusan de haber acompañado y avalado el operativo policial a través de su delegado gremial.

Además, denunciaron que Urcel SA “desconoce” la legislación laboral argentina y amenaza a los trabajadores locales con reemplazarlos por personal de otras localidades en condiciones de precarización.

“Lo que ocurrió en Concepción del Uruguay es inadmisible. En medio de una conciliación obligatoria se desató una represión ilegal contra un reclamo justo. Hay una empresa que no respeta la ley argentina, una federación que avala ese atropello y un Estado que reprime en lugar de garantizar derechos”, señalaron los trabajadores en el comunicado, al que accedió Montevideo Portal.

El conflicto, en tanto, continúa abierto y se enmarca en un paro nacional portuario, mientras los estibadores advierten que la situación podría escalar a nivel nacional si no hay respuestas políticas que garanticen el reconocimiento del sindicato y los derechos laborales en el puerto entrerriano.

