“Inadaptados”: comuna rochense habló sobre vendedores ambulantes detenidos en La Pedrera

La Intendencia de Rocha se pronunció ante la polémica que se generó después de que la Policía Nacional detuviera por desacato a cuatro artesanos en La Pedrera, a quienes el gobierno departamental acusó de “inadaptados” y no estar autorizados para vender en los puestos de vendedores del balneario.

La comuna rochense afirmó que en los últimos años realizó actividades de ordenamiento territorial y comercial que “incluyen a los artesanos”, como la instalación de ferias artesanales en todos los balnearios del departamento, donde “pacíficamente se ubican año a año a vender sus mercaderías”.

En ese sentido, la comuna que lidera el intendente Alejo Umpiérrez especificó que tanto en La Pedrera como en Punta del Diablo se crearon nuevas ferias “totalmente gratuitas con bajada de luz y servicio de baños, donde se han adjudicado los lugares a todos quienes los solicitaron”.

En La Pedrea los locales están completos, pero “la feria permite por el tamaño de su predio recibir más artesanos sin problemas”. En tanto, en Punta del Diablo, localidad en la que la feria tiene 40 lugares, aún quedan 10 disponibles, además del resto del predio.

“Un pequeño grupo organizado y casi en su totalidad de fuera del departamento ha decidido desacatar las normas municipales en la materia y debido a ello la Intendencia de Rocha denunció el desacato y solicitó el concurso policial previsto legalmente”, señala el comunicado.

En ese sentido, la comuna rochense indicó que “la Policía sostuvo un diálogo de más de tres horas hasta que cuatro inadaptados atacaron a los funcionarios policiales, cuyo trabajo fue ejemplar y reciba nuestro respaldo su accionar”.

“Los espacios públicos son de todos y no de quienes quieren apropiarse de ello para vender sus productos. Con tal fin existen espacios asignados con todas las comodidades. Agradecemos y reconocemos a la casi totalidad de artesanos por respetar la normativa y cooperar así para que todos puedan trabajar y disfrutar de los espacios públicos”, concluye la misiva.

Según la información policial a la que accedió Montevideo Portal, el personal concurrió el pasado sábado al lugar en el marco de coordinaciones previas con la Intendencia de Rocha para brindar garantías a inspectores municipales que realizaban controles sobre puestos de venta de artesanos en la vía pública, quienes no estaban autorizados para permanecer en ese sector, cuando detuvo a los cuatro hombres.

En un principio, los inspectores mantuvieron una instancia de diálogo con los vendedores ambulantes, a quienes se les indicó que debían trasladarse al espacio especialmente asignado para esa actividad, ubicado en la entrada del balneario sobre la avenida principal.

Pese a ello, los involucrados se mostraron disconformes y se negaron a cumplir la indicación. Con el correr de las horas, comenzaron a rodear al personal policial e impedir la circulación.

La situación derivó en un forcejeo generalizado, durante el cual resultó lesionado el encargado de la seccional 11 de La Paloma. Ante lo ocurrido, la Policía detuvo a cuatro hombres.

Los detenidos fueron derivados a la Fiscalía durante la jornada de este domingo. El caso continúa en investigación.