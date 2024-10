“Impresentables”: exalcalde Invernizzi molesto con asesor de Orsi por no atender teléfono

Política

El exalcalde de Piriápolis Mario Invernizzi salió a cuestionar duramente en la red social X al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y puntualmente a algunos de sus asesores más cercanos por no responderle el teléfono hace más de dos meses.

“Si el Frente Amplio llega a perder las elecciones por los impresentables que le llevan la agenda y asesoran a Yamandú Orsi me olvidó de mi edad y los cago a patadas de uno”, disparó en X Invernizzi.

En diálogo con Montevideo Portal, quien todavía no ha definido si vuelve a competir por el municipio del balneario en mayo de este año, señaló que hace dos meses estaba esperando una reunión que le habían confirmado, pero ahora no le contestan el teléfono.

“¿Viste cuando llamás una vez, dos veces y no te contestan? Te dicen que sí y estás esperando. Hace dos meses que estamos esperando una reunión y no me contestan. Hace dos meses que estoy tratando de concretarla. Me dijeron que sí. Si me hubieran dicho que no, no pasaba nada. Y ahora un montón de gente se fue. No voy a estar calentándome yo, poniendo la jeta, por culpa de otro”, declaró Invernizzi a Montevideo Portal.

si el @Frente_Amplio llega a perder las elecciones por los impresentables que le llevan la agenda y asesoran a @OrsiYamandu me olvido de mi edad y los cago a patadas de una



Consultado sobre con quién mantuvo contacto, Invernizzi se negó a decirlo, pero dijo que pretendía que el mensaje le llegue “al jefe de campaña, al señor candidato”.

“A los dos”, respondió cuando se le preguntó si se refería al candidato o al jefe de campaña.

“Simplemente yo quería tener una actividad con un montón de gente que se quería aproximar al Frente Amplio (FA). Teníamos dos grupos de personas para hacer una movida y era imprescindible que le llegará a Yamandú la noticia para poder hablar con él. Y hace dos meses que estamos tratando de tener ese acercamiento, pero no ha habido contestación. Me la fueron haciendo larga, en vez de decirme que no se podía. Si me hubieran dicho que no se podía, yo me quedaba loco de la vida, y chau. Tenía el mensaje para transmitir que no se podía”, afirmó Invernizzi.

En este sentido, recordó que, de cara a las elecciones internas, hubo “dos movidas totalmente inorgánicas” en el balneario, de las que participaron entre 300 y 500 personas, respectivamente.

Invernizzi dijo que hace algunas semanas tuvo una oferta para ser candidato a diputado por un sector del FA que “lo emocionó”, pero desistió de la idea porque ya había tomado la decisión de no estar en ninguna lista. El exalcalde también se negó a mencionar el sector que le ofreció ser candidato a representar a Maldonado en la Cámara de Diputados.

