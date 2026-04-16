“Impotencia”: comerciante denunció insalubridad por indigente que suele orinar en su local

Policiales

Montevideo Portal

Una comerciante de Maldonado denunció vivir un escenario de tensión e insalubridad en su lugar de trabajo, ubicado frente a la puerta de emergencias del hospital público del departamento, debido a la conducta reiterada de un hombre en situación de calle.

Según consignó el medio local Cadena del Mar, la mujer —propietaria de una panadería— asegura que el individuo ingresa de forma constante al local y utiliza el espacio como baño, generando un grave problema sanitario.

De acuerdo a su testimonio, el hombre “orina y vacía una bolsa de colostomía” dentro del comercio, lo que la obliga a enfrentar situaciones de higiene extremas de manera cotidiana. La comerciante denunció esta situación dos veces ante la Policía local, según pudo saber Montevideo Portal.

La situación se vuelve aún más delicada porque la comerciante se encuentra cursando un embarazo, lo que, según expresó, agrava el desgaste físico y emocional que le provoca esta problemática. La trabajadora manifestó sentir “impotencia” ante la reiteración de los episodios y la falta de respuestas.

Otro de los puntos que genera mayor indignación es la aparente inacción de las autoridades. Según el relato recogido, a pocos metros del comercio hay presencia policial permanente debido a la custodia de una enfermera, pero no han intervenido para evitar que el hombre continúe con estas conductas.

Ante este panorama, la mujer comentó al medio local que espera que la difusión del caso motive la actuación de organismos como el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio del Interior, tanto para abordar la situación de la persona en calle como para garantizar condiciones dignas de trabajo y seguridad en el entorno.

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