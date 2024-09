“INAU niño cero”: la propuesta de exprecandidata blanca sobre adopción internacional

Elecciones 2024

La exprecandidata del Partido Nacional (PN) Roxana Corbran anunció que impulsará la propuesta “Nacidos X”, que tiene como objetivo que no haya niños en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El proyecto de la docente de la Universidad de la República, que está inspirada en una medida francesa, busca que las familias adopten a los niños antes de nacer, así como también extiende la potestad a padres extranjeros.

“Nosotros queremos que sea un INAU niño cero. Para eso, es necesario estudiar a las familias previamente y la progenitora que toma la decisión de no ser madre, lo comunica y automáticamente el bebé pasa a ser un hijo adoptivo”, explicó Corbran.

La propuesta prevé un plazo de 90 días para el caso de que la madre gestante se arrepienta de haberlo dado en adopción. “De lo contrario, se le garantiza el anonimato y el bebé va directo a sus padres adoptivos. De esta forma no quedarían nunca los niños en el INAU y, al nacer, ya tendrían una familia que los está esperando”, dijo la exprecandidata.

Según Corbran, la implementación de esta propuesta consistiría en que “una vez que la madre llega al sanatorio, llena un formulario en donde marca el casillero ‘X’, que significa que lo dará en adopción, por lo que ya se sabría que el bebé será adoptado”. La medida de la abogada no permitirá que los padres elijan a los menores de edad, sino que serán dados en adopción de forma anónima.

La iniciativa de Corbran no es nueva. La exprecandidata aseguró que planteó la propuesta a los legisladores blancos cuando se votó la Ley de Urgente Consideración, pero no logró la suficiente aceptación por parte de la oposición.

“A mí lo que me importa es lo que siente la gente. Yo hablo de la propuesta y la mayoría de las personas me dicen que están de acuerdo. No podemos tener felices a todos y menos cuando son de la oposición”, afirmó.

De acuerdo con Corbran, es necesario cambiar “la forma en la que se hace el trámite” de adopción.

“Hay un montón de familias que están esperando para adoptar. Es necesario estudiarlas, y, si califican, que puedan adoptar un bebé. No hay que seguir dando vueltas con los expedientes; hay chicos que están años para ser adoptados y eso es lo que no puede pasar. Eso tiene que ser inmediato”, dijo la exprecandidata.

“Ahora sucede que pasa el tiempo, te visitan y te visitan, y no te confirman. No se puede ser burocrático con un niño. Que el INAU siga trabajando en los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia, en los clubes de niños, en las demás organizaciones que participa, pero que quede cero niño en la institución. Además de esta forma evitamos situaciones muy tristes que ocurren en el lugar”, señaló Corbran.

Tal como informáramos, la precandidata blanca plantea este proyecto como una “alternativa” a la Ley de Interrupción de Embarazo, para cuando “la progenitora no quiere tener al bebé”. “La persona entra por una puerta a ser progenitor y, del otro lado, lo están esperando los padres adoptivos y ahí no queda de más en el hospital ni en el INAU. Yo hablo del INAU niño cero, porque inmediatamente quedan adoptados. La progenitora si quiere disimular el embarazo se faja, hace lo que quiere. Pasa por una puerta y termina con el tema, pero hace un gesto de amor de darle vida a alguien y los padres que adoptarían a ese bebé estarían esperándolo. Ahí no habría ningún niño en el INAU”, explicó a Montevideo Portal.