Policiales

¿Hubo o no acrobacia? Video imprime un giro a causa por muerte de joven en Nueva Helvecia

El análisis de las grabaciones de seguridad aportó nuevos elementos a la investigación por la muerte de Alejandra Batista, la joven de 19 años que falleció el 22 de febrero en un choque de motos en la avenida Batlle y Ordóñez de Nueva Helvecia, Colonia. Las imágenes permiten reconstruir con mayor exactitud cómo se produjo el siniestro y modifican las primeras versiones que circularon tras el hecho.

Según informó el medio local Diario Helvecia, el registro muestra que ambas motocicletas transitaban en sentido opuesto y, en forma simultánea, intentaron sobrepasar por la izquierda a los vehículos que tenían delante. La colisión se produjo sobre la línea central de la calzada, en el momento en el que los dos conductores ejecutaban la maniobra de adelantamiento.

El registro fílmico, que es examinado por personal de Investigaciones, descarta que alguno de los involucrados estuviera realizando acrobacias al momento del impacto. En ese sentido, el video desmentiría la versión primaria que señalaba que uno de los motoristas conducía haciendo “willy”, pirueta que consiste en levantar la rueda delantera de la moto.

Tampoco se constató la existencia de una picada de motos, hipótesis que había sido mencionada en las horas posteriores al accidente. De acuerdo con el citado medio, cámaras ubicadas en cuadras previas muestran al principal implicado circulando sin efectuar ese tipo de maniobras.

La causa dejó de estar bajo la órbita de la seccional 5º y pasó a ser trabajada por Investigaciones de Zona II, en coordinación con la fiscalía de Rosario, que continúa recabando pruebas y testimonios.

Pedido de la familia y el avance judicial

Más allá de lo que revelan las imágenes, el expediente seguirá su trámite bajo la dirección del fiscal departamental de Rosario, Hugo Pereira Bacetti. El abogado de la familia sostiene el planteo de que el caso sea tipificado como homicidio culposo, al considerar que si alguno de los conductores hubiera desistido de adelantar, el desenlace podría haberse evitado.

El viernes 27, Miguel Batista —padre de la joven— participó en una manifestación en la plaza de los Fundadores para reclamar mayor rapidez y claridad en la investigación. Ese día, Batista se encadenó a un árbol en reclamo de justicia.

Tras mantener contactos con autoridades policiales, fue informado de que será recibido por el fiscal en los próximos días para conocer los avances del caso.

Una rutina interrumpida

Alejandra se dirigía a su domicilio para recoger su mochila antes de comenzar su jornada laboral en un tambo de la zona, donde debía presentarse a las 22:30. “Toda la mochila armada con sus botas y su ropa de trabajo quedó arriba de su cama”, expresó su padre.

Cuestionamientos al operativo

Miguel Batista también manifestó reparos respecto a la actuación posterior al accidente. Según su versión, hubo demoras en la asistencia médica y en la llegada de los efectivos policiales, lo cual, a su entender, afectó la preservación del lugar del hecho.

“Yo estoy seguro de que tienen que dejar los vehículos en el lugar sin mover nada hasta que llegue la Técnica”, afirmó, al cuestionar que la avenida se habilitara y que los rodados fueran retirados antes de completarse las pericias y de que se tomara declaración a los numerosos testigos presentes.

Ayer se llevó a cabo una movilización convocada por amigos de la joven. La concentración se produjo en el sitio del accidente y culminó en la plaza de los Fundadores.