“Horrible y muy traumático”: desgarrador relato del auxilio a pareja que murió en choque

Policiales

Sergio Barnech, un joven que estuvo muy cerca del siniestro de tránsito en Buceo en el que fallecieron dos personas en la noche de este domingo, en la esquina de José Batlle y Ordóñez y Neira, por el impacto de un vehículo que corría una picada, algo que es ilegal.

De acuerdo con dicho informe, las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a un auto circulando a alta velocidad por bulevar Batlle y Ordóñez, al parecer en competencia con otros dos vehículos.

Al llegar a la esquina de la calle Neira, el auto embistió a un coche que se disponía a cruzar. El impacto fue mortal para los ocupantes de este último vehículo: un hombre de 66 años y una mujer de 57. El reporte detalla que su auto quedó deformado por el golpe y que personal de Bomberos debió cortar el techo para proceder al rescate.

Barnech fue testigo del hecho y contó cómo ayudó a socorrer a la pareja.

“Estábamos en el trabajo, mirando hacia la parte de afuera. Sentimos un estruendo de un golpe y, cuando quisimos acordar, [el conductor que venía corriendo picadas] voló por la vereda y se incrustó contra la columna con el otro auto [de las víctimas] metido en la parte del conductor”, contó a Telemundo (Canal 12).

“Salí corriendo y, cuando salí, vi que el hombre se estaba ahogando. Intenté romper el vidrio de la parte de atrás. Cuando lo rompimos, le agarré la cabeza. Él ya se estaba ahogando, estaba en lo último. La señora le hablaba, él no le contestaba”, indicó.

Entonces dijo que “entre toda la gente” que acudió a ayudar “pudieron mover el auto”.

“Quisimos bajarlo, pero no se pudo porque estaba todo el auto metido hacia adentro. Fue horrible”, expresó.

“La mujer le decía: ‘Mi amor, háblame, háblame, no te me vayas, no te me mueras’ y él ya no le decía nada. Fue muy traumático”, recordó.

El relato de Barnech continuó: “Dos autos que venían junto con él frenaron antes que él [conductor], él venía ‘a más de 100 seguro por cómo los embistió’. Las personas de los autos de atrás que se bajaron a ayudar dijeron: ‘Nosotros frenamos porque vimos que había algo para cruzar y a él no le dio para frenar’. Cuando estábamos adentro [del local comercial] sentimos que él intentó frenar y no pudo y fue como se lo llevó puesto”, narró.

El joven dijo que, al autor del choque, un hombre de 26 años, no lo vio “traumatizado” ni “con sangre”.

“Así como chocó salió limpio del auto, lo más bien y la peor parte se la llevaron las dos personas mayores”, desarrolló.

En cuanto a la frecuencia de las picadas en la zona, dijo que esa esquina es “complicada” por la cercanía con Avenida Italia.

“Acá lo agarran como zona de carrera, dicen que varias veces ya han chocado autos acá. Y una de las veces terminó acá arriba del cordón del auto casi a punto de tocar la reja”, detalló.

Tras el incidente, el joven se fue a su casa y se enteró de la muerte de la pareja por un compañero de trabajo que le mandó un mensaje.

“Yo la verdad, lo lamento mucho y me dolió como si fuesen mis familiares”, reflexionó.