“Hombre ejemplar, marido único": los elogios a hombre que mató a su esposa de 50 puñaladas

El pequeño municipio madrileño de Alpedrete vive días de conmoción desde la madrugada del pasado sábado, cuando la Guardia Civil halló los cuerpos sin vida de un matrimonio de sexagenarios en su vivienda de la calle de La Jara.

El hallazgo se produjo tras el aviso de uno de sus hijos, que encontró a sus padres en distintas habitaciones y con signos evidentes de violencia. Según la autopsia preliminar, la mujer había recibido más de 50 puñaladas y murió antes que su esposo, quien posteriormente se quitó la vida tras consumir alcohol y medicamentos.

Un hijo del matrimonio descubrió la escena al mediodía, luego de notar que nadie respondía dentro del domicilio. Tras constatar la gravedad de la situación, pidió ayuda.

Los resultados forenses, junto con las circunstancias del caso, llevaron rápidamente a considerar la posibilidad de un nuevo crimen machista, pese a que no constaban denuncias ni registros en el sistema de seguimiento de violencia de género. Al día siguiente, fuentes de la investigación apuntaron a esta hipótesis como la más probable, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que estaba recabando información sobre el suceso.

Según publica el medio local El Periódico, la confirmación oficial llegó el lunes por la tarde: la delegación comunicó en redes sociales que se trataba de un caso de violencia de género. Sin embargo, la declaración no estuvo exenta de controversia.

Ese mismo lunes por la mañana, el alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, expresó dudas sobre la catalogación del caso y sostuvo que el autor de los hechos "quería a su mujer", y atribuyó lo ocurrido a que no habría podido "soportar la presión" derivada de problemas físicos y mentales. "No ha sido por odio", aseguró el gobernante, y apuntó a que "el sistema" no había detectado a tiempo el padecimiento que sufrió el asesino y suicida, situación que "le ha llevado a cometer este acto".

Más tarde y ante el aluvión de manifestaciones de repudio, matizó sus palabras asegurando que "han podido ser malinterpretadas" y condenó "sin paliativos" la violencia machista.

La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, calificó de "intolerables" las afirmaciones del regidor y le reprochó "negar la evidencia del maltrato y la violencia machista", exigiendo que rectificara o renunciara.

También el presidente español, Pedro Sánchez, se pronunció vía X, afirmando que no caben "medias tintas" ante esta problemática. "O estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores", escribió, antes de señalar que "quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía". Ante estas declaraciones, la Comunidad de Madrid acusó al presidente, a través de su portavoz Miguel Ángel García Martín, de "buscar cizaña" y de tratar de dividir a los españoles.

García Martín defendió que el alcalde "ya ha dado sobradas explicaciones sobre este asunto" y consideró "lamentable" que se utilice este caso para generar confrontación. En su opinión, se trata de "una cuestión donde tenemos que estar todos unidos".

En medio de la polémica, los hijos del matrimonio difundieron este miércoles una carta en la que aseguran que su padre "durante muchísimos años que solicitó ayuda" fue "ignorado" y "desatendido" por las administraciones. Relatan que "siempre fuimos una familia feliz, se respetaban, se complementaban, se querían, pero la madrugada del sábado 15 de noviembre, todo cambió". En el mismo mensaje cuestionan: "¿Alguien escuchó a nuestro padre? Solo nosotros. ¿Tanto le costaba al sistema prestarle atención?"

"Han destrozado una familia. Nos hemos quedado huérfanos, con una vida por delante, sin nuestros padres", lamentan en su escrito, donde piden "respeto" y que se permita "descansar en paz" a sus progenitores. Al cierre de la carta, agradecen al alcalde Juan Rodríguez por haberse reunido con ellos y porque, "con nuestra autorización, se ha limitado a darnos voz, defendernos y decir la verdad".

En la misma carta, califican al feminicida como “un hombre ejemplar, un marido único y el mejor padre posible”.