“Hiere mi sensibilidad”: Michelini pidió “actuar” con las personas en situación de calle

Política

El exsenador frenteamplista Rafael Michelini compartió en redes sociales una reflexión sobre las personas en situación de calle y afirmó que es momento de “actuar”.

“Sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda”, escribió el vicepresidente de la Internacional Socialista en su cuenta de X.

Según Michelini, “el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Yamandú Orsi más”. “Sé que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!”, insistió el histórico legislador del Frente Amplio.

En diálogo con Montevideo Portal, el exsenador señaló que el incremento de las personas en situación de calle tiene que ver con quienes “salen de prisión sin ninguna posibilidad y que van a los barrios donde la basura puede estar más rica”, donde se instalan para “comer y para vender”.

“La situación de calle no es aceptable para los uruguayos ni uruguayas ni para la gente de izquierda”, insistió y afirmó que el gobierno debe “aplicar los planes que hay”. En esa línea, Michelini afirmó que “es una ilusión que en Uruguay no haya gente que tenga que estar en situación de calle”, por lo que es una “esperanza que eso suceda”.

El exlegislador dijo que su publicación estaba dirigida a “quienes están o son responsables de los planes a llevar adelante” y pidió que “no se demoren más“.

A fines del pasado enero, después de una reunión con el presidente de la República, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, afirmó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) que hay “un trabajo permanente” con las personas en situación de calle y que se trata de “un tema central”, que requiere del “trabajo articulado de todo el gobierno”.

“No es un tema solo de invierno, es un tema permanente”, enfatizó. “El presidente está convencido de que hay que trabajar con toda la fuerza entre todas las instituciones", señaló, y agregó que "es prioritario para él".

En ese entonces, en los dispositivos del Mides se atendía a unas 8.500 personas, con alojamiento tanto para quienes ingresan de noche a través de dispositivos de emergencia como para quienes ya cuentan con un establecimiento fijo o una vivienda con apoyo.

“Además de eso tenemos personas a la intemperie, vemos todos los días esta situación, a las que estamos yendo, insistiendo con nuestros dispositivos para que ingresen a las propuestas del sistema de protección social”, indicó el jerarca. En este sentido, Civila sostuvo que el año pasado se atendieron más de 13.000 personas, por lo que habló de “un fenómeno grande”.

"Hay 8.500 que deciden estar en nuestro dispositivo; es mucho, y hay gente que todavía tenemos que ir a buscar", sostuvo el jerarca. En el interior del país, con el Plan Invierno se atendieron a 1.700 personas, acotó.