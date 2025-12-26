“Hicimos todo lo posible”: Alternatus lamentó la muerte de una cría de ñandú

Montevideo Portal
El pasado jueves Alternatus recibió un llamado para atender a un charabón —una cría de Ñandú— que fue encontrado por un hombre y presentaba un “golpe y al mismo tiempo un shock térmico”, informaron desde la página oficial de la organización.
El animal fue trasladado para ser atendido por los veterinarios de Alternatus. Desde la organización aseguraron que su estado no era bueno.
Durante la madrugada de este viernes, el charabón falleció por “un aparente traumatismo craneal, shock térmico y signos neurológicos”.
“Nuestro equipo veterinario coincidió en que el pronóstico no era alentador, pero aún así hicimos todo lo posible por brindarle primeros auxilios y acompañarlo. Al menos pudo partir en un lugar silencioso, tranquilo y sin sufrimiento”, afirmaron.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]