“Hicimos todo lo posible”: Alternatus lamentó la muerte de una cría de ñandú

El pasado jueves Alternatus recibió un llamado para atender a un charabón —una cría de Ñandú— que fue encontrado por un hombre y presentaba un “golpe y al mismo tiempo un shock térmico”, informaron desde la página oficial de la organización.

El animal fue trasladado para ser atendido por los veterinarios de Alternatus. Desde la organización aseguraron que su estado no era bueno.

Durante la madrugada de este viernes, el charabón falleció por “un aparente traumatismo craneal, shock térmico y signos neurológicos”.

“Nuestro equipo veterinario coincidió en que el pronóstico no era alentador, pero aún así hicimos todo lo posible por brindarle primeros auxilios y acompañarlo. Al menos pudo partir en un lugar silencioso, tranquilo y sin sufrimiento”, afirmaron.

