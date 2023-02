¿Hibristofilia? Joven argentina dice estar enamorada de uno de los rugbiers asesinos

Curiosidades

“Lo amo, no me juzguen” y “tengo fantasías con él”, confesó Jimena Sartori en un video al que le llovieron críticas.

Desde el estadounidense Charles Manson hasta el noruego Anders Behring Breivik, y pasando por ejemplos más cercanos, como el “Ángel” Carlos Robledo Puch, los casos de asesinos que obtienen la admiración de mujeres son numerosos. El hecho, el fenómeno es lo bastante frecuente como para ganarse un lugar en el campo de la psicología: se denomina hibristofilia a la atracción sexual por gente peligrosa, y parece haber sumado un nuevo caso clínico por estos días.

Días atrás, la argentina Jimena Sartori, de 22 años, tuvo que poner en privado el acceso a su cuenta de TikTok. Esto ocurrió debido a la publicación de un video que generó polémica. En el clip afirmaba estar “enamorada” de uno de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

“Estoy enamorada de un rugbier. Perdón gente, necesito descargarme con alguien y que me den sus opiniones. Estoy enamorada de Blas Cinalli, pero mucho. Al punto de que sueño con ese chabón. Muy obsesionada con él. Sé que no me puedo enamorar de un asesino, que está preso, pero lo amo. No me juzguen”, decía en el video.

Como era de prever, las opiniones que ella misma pedía no tardaron en aparecer. Y muchas de ellas no fueron para nada simpáticas o amables.

El video se hizo viral y atrajo la atención de los medios argentinos. Así, la joven oriunda de la localidad argentina de Vicente López fue entrevistada por el canal TN. Durante el reportaje, dijo que la publicación no solo le granjeó enemigos en las redes, sino que en su propia familia se malquistaron con ella.

“Están enojados conmigo, pero yo soy grande, mayor de edad, y puedo tomar mis propias decisiones. Lo que yo haga depende de mí, mi familia no tiene nada que ver. A ellos no les gusta para nada lo que estoy haciendo”, remarcó.

En cuanto a sus sentimientos para con el recluso condenado, fue enfática. “Me interesa. Me interesa de verdad. No sé si estará en una relación, no me importa”, dijo. “Jamás pensé que iban a llegarme tantos comentarios, que se iba a hacer tan viral. No quiero tener problemas, me hacen mal las críticas de gente que no conozco”, añadió.

“Lo hice para que la gente opine: si estaba mal o no que sueñe con este chico que me gusta. La mayoría me dijo que sí. Pero no es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas”, sostuvo la joven.

En la actualidad, Jimena vive con su familia y se dedica a vender contenido erótico en plataformas web. “Surgió después de terminar el colegio. Un chabón siempre estaba atrás mío y me ofrecía dinero para que le enviara un video íntimo. Un día le pedí 100 dólares y me los dio. Así surgió. Empecé con él y luego en distintas plataformas”, describió.

“No quiero ofender a nadie con el TikTok que hice. Es importante que sepan eso, porque quizá creen que porque me gusta lo apoyo. Y no, no lo apoyo. No apoyo nada de lo que hizo. Pero a la vez me parece hermoso, tengo fantasías con él”, manifestó.

En cuanto al origen de es atracción, dijo que surgió al ver imágenes del criminal en los medios. “Fue a partir de las fotos de antes y las de ahora. Me gustaría conocerlo, aunque no sé si podría visitarlo”, dijo.

Ante la imposibilidad de contactar con el recluso, Jimena manejó la posibilidad de contactar a la madre para “decirle algunas cosas que por el momento prefiero guardarme [. . . ] me gustaría contactarme con la familia en algún momento”.

“Me gustan sus expresiones, su voz cuando lo escuché hablar. Es muy lindo. Es una lástima que no puede ver el video que le hice”, finalizó.

Cinalli fue señalado, en un principio, como uno de los partícipes secundarios del homicidio, ya que no se le atribuía un rol preponderante. Sin embargo, con el andar de las investigaciones, su situación dentro del caso cambió. Los ideos que fueron apareciendo lo mostraban propinando puñetazos ypuntapiés a Báez Sosa. Asimismo, la sangre de la víctima en sus ropas contribuyó a incriminarlo.