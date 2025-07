“Heridas sin curación” y abandono: anciana sanducera pasó dos años encerrada por su hijo

Policiales

Un repudiable caso de maltrato contra una adulta mayor conmueve por estas horas al departamento de Paysandú.

Según informa el periódico local El Telégrafo, la víctima es una anciana de 90 años, quien habría sido mantenida en reclusión en su domicilio por su propio hijo, que, además de encerrarla, le negaba los más elementales cuidados.

La situación salió a la luz gracias a la denuncia de una vecina, quien se enteró del estado de abandono y maltrato en el que vivía la anciana. En cuanto al hombre, padecería esquizofrenia, sin recibir el tratamiento adecuado. Además, los testimonios lo señalan como acumulador compulsivo y con raptos de violencia.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales acudieron a la casa en cuestión. Allí, los agentes se encontraron con la nonagenaria, quien “presentaba heridas antiguas sin curación adecuada, además de encontrarse con un cuadro crítico de deshidratación y visible falta de aseo”.

Los agentes intentaron dialogar con la mujer y comprobaron que, además de ser incapaz de valerse por sí misma, carecía de la lucidez necesaria para responder sus preguntas. Por ello, decidieron trasladarla al hospital Galán y Rocha.

Tras el arribo de la anciana al centro de salud, se pusieron en marcha los protocolos previstos para estos casos. Allí, los profesionales de la salud reportaron el “delicado estado de salud de la paciente y la necesidad de tomar medidas quirúrgicas urgentes”.

Sin embargo, pasar del dicho al hecho no resultaría sencillo, ya que la paciente no es capaz de decidir por sí misma y no cuenta con familiares o tutores, más allá de su captor. Por ello, y en consideración de que se trata de una situación de vida o muerte, las autoridades del hospital enviaron una carta al juez competente para informarlo del caso y solicitar que autorice el procedimiento.

Posteriormente, se supo que la mujer tendría una curadora designada, a la que se procuró con el fin de acelerar los procesos que permitan a los médicos actuar.

Asimismo, se evalúa la situación jurídica de su hijo, con el fin de establecer si su conducta amerita acciones penales o civiles.