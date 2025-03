“Herida ulcerada”: Lacalle Herrera propuso “un cierre definitivo” para el pasado reciente

Política

Montevideo Portal

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera consideró que se debe “pensar en un cierre definitivo” del tema de la última dictadura cívico-militar que se vivió en Uruguay, en una parte de su intervención en el marco del evento de celebración de los 40 años de democracia en la casa del Partido Colorado este jueves 27 de marzo.

De acuerdo con el blanco, “hubo dos leyes que pretendieron terminar” con ese pasado: una fue la de amnistía y otra la ley de caducidad.

Según Lacalle Herrera, la amnistía “es la manera de cerrar definitivamente el episodio”, es “un hubo hechos punibles porque se les aplica el olvido”.

Sin embargo, contrastó, “en la ley de caducidad no hubo amnistía para todos”.

“Lamentablemente desde la ley de caducidad no se ha cerrado, los plebiscitos no han sido respetados”, expresó y se ganó algunos aplausos dentro de los presentes.

“A mí no me duelen prendas porque de los dos lados recibí cosas. Hoy de mañana dos coroneles fueron presos porque en el año 72 hicieron no sé qué cosa, hace 53 años”, cuestionó.

Entonces consideró: “Me parece que tenemos que pensar en un cierre definitivo, porque, si no, esto va a quedar ahí como una herida ulcerada que puede provocar unos daños malos”.

Por último, volvió a la ley de caducidad. “La prueba está que la ley de caducidad hoy día está siendo ignorada y hoy está alimentando unos odios y unos recuerdos, que mí no me parece que sean conducentes a todo lo que hemos dicho acá”, finalizó.

Lacalle Herrera se refería a dos exmilitares que fueron condenados por la Justicia este jueves por delitos de lesa humanidad previos a la dictadura, por lo que no los alcanza la ley de amnistía. Según confirmaron a Montevideo Portal fuentes del caso, uno de ellos es uno de los señalados como responsables de la muerte del militante de origen ruso Vladimir Roslik el 16 de abril de 1984 en Fray Bentos y también está imputado en la causa por hecho en la localidad que sigue en curso.

Montevideo Portal