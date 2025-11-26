“Hecho histórico”: trabajadores judiciales paran este jueves en reclamo por presupuesto

Montevideo Portal
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) determinaron un paro de actividades para este jueves 26 de noviembre en reclamo de mayor presupuesto para el Poder Judicial.
Los trabajadores se movilizarán hacia el Poder Legislativo, donde se manifestarán mientras los legisladores debaten el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.
A entender de los funcionarios, “no se atienden las problemáticas” del Poder Judicial en esta propuesta, según dijo a Montevideo Portal Pablo Elizalde, secretario general de la AFJU. “Nuevamente el sistema político relega” a este sector en la asignación de recursos, criticó.
Según señaló, mañana antes de la movilización se elaborará un documento para luego entregar a los legisladores dentro del Parlamento.
Si bien desde AMU dispusieron guardia gremial para la jornada (lo que cubre principalmente juzgados penales, de violencia doméstica o adolescentes infractores), los funcionarios no fijaron guardia para esta ocasión.
Así, Elizalde destacó la importancia de esta medida sindical, ya que “al menos hace ya muchos años” los jueces nunca han detenido las tareas por esta situación. “A no ser los defensores, no sabemos si van a adherir o no, todos los gremios judiciales vamos encolumnados para reclamar un presupuesto más digno. Es un hecho histórico”, sintetizó.
