“Hay un solo móvil”: escena de siniestro está “congelada” desde ayer por falta de recursos

Pasadas las 09:00 horas del lunes continuaba cortada la esquina de las calles Carlos Pacheco y José Durán, en el barrio Colón, donde ayer al mediodía se produjo un accidente de tránsito. El siniestro en cuestión involucró a una moto y a una bicicleta, y dejó como saldo a una niña hospitalizada.
Según informó esta mañana el noticiero Teledía de Canal 4 desde ayer al mediodía y al momento de redactarse la presente se habían producido tres relevos policiales en el lugar, dado que la calle sigue cortada y se mantiene preservada la escena.
De acuerdo con el citado informe, esta situación inusual debería a que el área de Policía Científica contaba ayer con un solo móvil para todo Montevideo . Esta escasez se conjugó con el hecho de que la pasada jornada fue “movida” en materia de incidentes, lo que impidió que los técnicos arribasen al lugar en tiempo y forma.
Mantener la escena del accidente intocada y libre de alteraciones o contaminación es crucial para aclarar lo ocurrido. Por ello, las autoridades decidieron mantener la zona custodiada tanto tiempo como fuera necesario.
