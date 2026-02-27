Política

“Hay un debilitamiento estructural” del INAU, afirmó su presidenta ante el Parlamento

La Comisión Permanente recibió en la jornada de este viernes a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tras el fallecimiento de varios adolescentes que estaban a cargo del organismo.

La instancia estuvo a cargo del senador del Partido Colorado Robert Silva, quien fue uno de los legisladores que ha seguido más intensamente el tema.

La presidenta de INAU, Claudia Romero, dijo en rueda de prensa que están de acuerdo con que “hay un debilitamiento estructural de la institución”.

“Hace años que esta institución tiene problemas estructurales. Tenemos un plan estratégico para ser firme ante esto. Estamos convencidos de que lo que precisa esta institución es una transformación profunda para dar garantía a los cuidados de los niños y adolescentes”, agregó.

Pese a ello, la jerarca aseguró que no hay debilitamiento desde la gestión.

