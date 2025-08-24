“Hay que tirar abajo el parador”: Intendencia de Maldonado anunció plan para Isla Gorriti

Política

La Intendencia de Maldonado avanza con un plan integral de recuperación de la Isla Gorriti que contempla reforestación, mantenimiento de caminería e instalaciones, además de la limpieza y puesta en valor de construcciones históricas.

Dentro de ese esquema, está previsto enviar a la Junta Departamental una propuesta para licitar el parador de la isla por un período de 10 años, similar al que rige en las playas del departamento. Hasta ahora, la concesión se otorgaba solo por dos años. Actualmente, el servicio está en manos del empresario mexicano Roque de la Fuente y todavía le queda un año de contrato.

El director general de Gestión Ambiental de la comuna, Jorge Píriz, explicó que la extensión del plazo es clave para atraer inversiones. “Hay que tirarlo abajo y hacerlo todo nuevo”, afirmó en referencia al parador en declaraciones a FM Gente.

Durante una comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, el jerarca subrayó que en verano la isla recibe “un promedio de entre 2.000 y 3.000 personas todos los días”.

Según relató, los actuales concesionarios consideran que el negocio en Gorriti es incluso más rentable que en la parada 1. “Dicen que funciona bien, tienen algún inconveniente con Prefectura, que no les deja hacer un muelle flotante, como hay en todas partes del mundo, para que baje la gente de los barcos. Pero yo creo que no corresponde, porque también hay un tema de seguridad, porque cuando hay gente la isla me parece que sería peligroso”, señaló.

Píriz destacó que la comuna viene destinando recursos en la recuperación del entorno natural y las áreas de uso público. “Hemos invertido mucho en la isla, está linda para recorrer, andar, la hemos reforestado y vamos a seguir reforestando, es un paseo muy lindo, pero el parador no está acorde”, apuntó.

El jerarca agregó que, de acuerdo con los informes de inspección, el edificio presenta deficiencias importantes: “El techo está re jodido, hay que arreglar las instalaciones eléctricas. De todos modos, esas cosas ya se las solicitamos al concesionario, porque todavía le queda una temporada”.

