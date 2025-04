“Hay que tener humildad”: Lema criticó postura “soberbia” y “muy poco uruguaya” de Bergara

Política

El candidato blanco a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, Martín Lema, cuestionó los dichos del candidato frenteamplista Mario Bergara en el marco de su campaña referidos a que el Frente Amplio ganará la elección municipal en la capital

“Si uno va a ganar por octava vez consecutiva, por lo menos uno puede decir que las cosas tan mal no se han hecho”, había dicho Bergara días atrás.

Ante esto, Lema contestó: “La postura de que prácticamente antes de jugar el partido se dan por válidos o por adelantados los resultados son muy poco uruguaya. No me gusta”.

“Independientemente de cualquier tipo de medición o circunstancias, siempre hay que tenerle un respeto al proyecto distinto y con mucha humildad”, afirmó en diálogo con Subrayado el nacionalista.

Asimismo, el exministro de Desarrollo Social apuntó a que le pide “una oportunidad a los montevideanos desde la profunda humildad y respeto, también desde mucha convicción y determinación”.

“La soberbia no me gusta, así que no comparto cuando se dan ese tipo de comentarios o posturas”, sumó.

Por último, planteó que empieza “a sentir un clima de cambio”. “La elección del 11 de mayo no está relacionada con camisetas partidarias. Sea del partido que sea, el que esté conforme con los servicios de la intendencia tiene la continuidad para la elegir; quienes no estén conformes, tienen un cambio y darnos una oportunidad para hacerlas cosas distintas”, indicó.

