“Hay que tener cuidado con la tardecita”: la advertencia para el fin de semana

Aunque el día empezó fresco en Montevideo y la zona metropolitana, el meteorólogo Guillermo Ramis indicó que la tarde del viernes será soleada con máximas de 25 °C, y que el fin de semana será “estupendo”.
Según indicó, pueden registrarse temperaturas máximas de hasta 27 °C el sábado y de 29 °C el domingo, dijo Ramis en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).
“Hay que tener cuidado siempre con la tardecita y la noche, por lo menos hasta lo que es el domingo”, señaló, en alusión a que puede refrescar.
Por su parte, el lunes también será una jornada soleada, en la cual se esperan máximas de 29 °C.
