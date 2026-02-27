Locales

“Hay que tener cuidado con la tardecita”: la advertencia para el fin de semana

Montevideo Portal

Aunque el día empezó fresco en Montevideo y la zona metropolitana, el meteorólogo Guillermo Ramis indicó que la tarde del viernes será soleada con máximas de 25 °C, y que el fin de semana será “estupendo”.

Según indicó, pueden registrarse temperaturas máximas de hasta 27 °C el sábado y de 29 °C el domingo, dijo Ramis en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

“Hay que tener cuidado siempre con la tardecita y la noche, por lo menos hasta lo que es el domingo”, señaló, en alusión a que puede refrescar.

Por su parte, el lunes también será una jornada soleada, en la cual se esperan máximas de 29 °C.

