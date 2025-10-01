Judiciales

“Hay que tener cuidado”: qué dijo el presidente de la SCJ sobre el ataque a Mónica Ferrero

Montevideo Portal

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, fue consultado este miércoles acerca del atentado que sufrió la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, el pasado domingo de madrugada en su domicilio del barrio Brazo Oriental.

El magistrado asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para presentar los lineamientos del organismo y transmitir las diferencias con los recursos asignados por el Poder Ejecutivo.

“De lo que pedimos, nos dieron un 6,5%; con eso no se puede cumplir prácticamente nada. Al Poder Judicial habitualmente no le dan recursos; en el Presupuesto pasado nos dieron 11,5% de lo que pedimos”, aseguró en rueda de prensa.

Debido a la disconformidad para con lo asignado al máximo tribunal, Pérez Brignani fue consultado sobre si considera que lo ocurrido con Ferrero puede influir en que haya una adecuación presupuestal para asignar más dinero al Poder Judicial y Fiscalía.

“Eso lo dirá el gobierno y el Poder Legislativo”, contestó. Además, definió el atentado como un “hecho lamentable” y un “ataque a la institucionalidad”.

“Se atacó a una buena fiscal que está ejerciendo su cargo a cabalidad. Hay que tener cuidado; si empezamos a atacar las instituciones…”, comentó.

Por último, dijo que tiene “preocupación” por lo ocurrido, pero no “miedo”. “Fue más bien un ensayo de hasta dónde pueden llegar y con qué facilidad pueden llegar. En el Poder Judicial no estamos inmunes. Son pocos los jueces que tienen custodia; los de Crimen Organizado y alguno más”, finalizó.

Montevideo Portal