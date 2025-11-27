“Hay que prepararse”: meteorólogo anunció cuándo llega La Niña a Uruguay y sus efectos

Locales

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra se refirió al fenómeno de La Niña, que se prevé que se desarrolle en la región. El experto, sin embargo, indicó que según los modelos “se prevé una Niña débil”, con respecto al impacto en Uruguay.

“Según la NOAA, nos está indicando y confirmando que La Niña será débil por el momento”, insistió Serra en diálogo con Montevideo Portal. Con respecto a las consecuencias para el territorio nacional, el meteorólogo adelantó que habrá “un marcado déficit de precipitaciones” aunque no se dará ausencia de lluvias.

“Un incremento del riesgo forestal, porque los suelos no tienen un alto valor de humedad”, advirtió Serra y agregó: “Vamos a tener grandes pérdidas en el sector agrícola ganadero”.

Esto se suma a la aparición de cianobacterias en varios ecosistemas acuáticos en todo el Uruguay. Esto se dará en un contexto complejo, porque aún no se ha recuperado el agua que el país perdió en sus suelos durante la última sequía, que duró más de dos años y fue histórica.

La Niña, pese a ser débil, se dará en Uruguay durante la segunda quincena de diciembre, y se desarrollará en el verano. “Se va a comenzar a sentir. Hay que prepararse”, sostuvo.

El fenómeno implica, en términos técnicos, cambios en las lluvias y las temperaturas del aire en diferentes países de la región. La Niña es un enfriamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, causado por vientos alisios más fuertes, que provocan un efecto dominó en el tiempo, tanto regional como mundial.

Montevideo Portal