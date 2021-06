Política

"Hay orden de no aflojar"; el Partido Nacional homenajeó a Larrañaga a un mes de su muerte

Montevideo Portal

El Partido Nacional homenajeó a Jorge Larrañaga a un mes de su fallecimiento en la sede partidaria, en Ciudad Vieja, donde militantes desplegaron una bandera albiceleste con una imagen de su rostro y su frase de cabecera: "Hay orden de no aflojar".

Sus hijos junto a Pablo Iturralde, presidente del directorio blanca, quitaron el pabellón que cubría un cuadro con la foto del exministro del Interior que lucirá en la Casa del Partido Nacional. Jorge Larrañaga Vidal, su hijo mayor, dijo a la conductora de la transmisión partidaria del homenaje que siente "una emoción muy grande y un orgullo enorme".

"Estuvimos en hoy de mañana en la ciudad de Paysandú llevándole flores por el mes del fallecimiento toda la familia y ahora me encuentro con este homenaje, que no lo sabía, porque fue planeado por la agrupación de juventud nuestra, Juntos Podemos, y es un honor y un homenaje increíble que me emociona muchísimo", dijo Larrañaga Vidal. "Nos enseñó muy bien y con esa firmeza y con esa entereza; con esa convicción y siguiendo esos valores es que vamos a seguir adelante, con mucha alegría y mucho entusiasmo; hay mucho por hacer", concluyó.

Unos minutos antes, mientras se desplegaba la bandera en la fachada de la sede partidaria de la plaza Matriz, se escucharon fragmentos de diversos discursos del líder de Alianza Nacional. "Amo esta bandera, que representa una institución sólida y firme en la democracia uruguaya", decía Larrañaga en uno de esos discursos recordados. "Es ahora que tenemos que ganar; por esta bandera soy orgullosamente blanco, wilsonista y oriental. Por esta bandera he dado los sacrificios más grandes de mi vida. Hay orden de no aflojar", decía la voz de Larrañaga por altoparlantes, mientras los presentes aplaudían.

Protagonista de la unidad

El presidente del partido tomó finalmente la palabra para agradecer a los presentes. "Se imaginan que estamos cargados de una emoción muy particular", dijo Iturralde, y agregó: "Jorge significó mucho para el partido, mucho más para nuestra generación. Con él aprendimos tantas veces a comenzar todos los días nuevamente la lucha. Aprendimos que no había momentos difíciles, sino momentos para apretar los dientes, como dijo Jorgito".

"Nos dejó muchas enseñanzas. Quizá lo más importante, que la gente ve en el recuerdo es su tiempo de gobernante, pero yo quiero recordar toda la alegría que él trajo al partido y también a todo el país en el año 2004, cuando el partido creció con una fuerza imponente, con una garra, en 100 años de la muerte de Aparicio Saravia, y eso no fue fruto de una casualidad, sino que fue fruto de algo que él comenzó a construir cuando comenzó en Paysandú, se acercó a Montevideo, y luego de una elección interna, disputada, difícil, vacilaban muchos compañeros, y Jorge, con la fuerza que nos tenía acostumbrados, golpeó la mesa y dijo: ‘Yo encabezo una columna para acompañar al Partido Nacional'. Y atrás todos nos alineamos con él. Ese fue el momento de construcción definitiva de la unidad de nuestra fuerza política y quiero decir que fue protagonista una vez más Jorge Larrañaga", dijo Iturralde.

El presidente del partido pidió comprometerse a luchar, "a ser militantes, a ser montoneros, como a él le gustaba".

El 8 de agosto, Larrañaga cumpliría 65 años. "Hubiéramos querido hacer una convención presencial en Paysandú sobre el 8 de agosto, pero las circunstancias no lo permiten. Les quiero decir que el 7 de agosto vamos a estar en Paysandú haciendo esta convención virtual y el 8 de agosto acompañaremos su memoria compareciendo donde descansan sus restos", anunció Iturralde.

"Gracias compañeros por haber organizado esto. Es increíble, mirando la cara de todos ustedes, saber que Jorge no vaya a venir. Es impensable. No terminamos de darnos cuenta. Simplemente gracias por esa fuerza y una vez más el compromiso de ustedes lo recibimos como propio para el partido y, en nombre del partido, para salir adelante, para que salga adelante su Alianza Nacional, para que salga adelante su wilsonismo, y que salga adelante ese partido unido por el que él tanto peleó. ¡Viva Jorge!", exclamó.

En el homenaje estuvieron presentes, además de familiares de Larrañaga, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro; el senador Carlos Daniel Camy; la excandidata a intendenta de la coalición multicolor, Laura Raffo, entre otros dirigentes.

