“Hay mugre y un olor insoportable”: vecinos de Carrasco Norte reclaman por Arroyo Carrasco

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Martín Lema y la alcaldesa del Municipio E Mercedes Ruiz visitaron el barrio de Carrasco Norte en las inmediaciones del Arroyo Carrasco, donde los vecinos manifiestan un olor persistente y cada vez más intenso que afecta la vida cotidiana.

En declaraciones a Telenoche (Canal 4), Lema sostuvo que la situación “no ha mejorado”. Según explicó, hay un “olor insoportable, sobre todo cuando hace mucho calor porque el agua está estancada”. “Nosotros recibimos en la Comisión de Ambiente del Senado el 12 de agosto pasado a la Comisión de Vecinos que manifestaron la preocupación para ver cuáles eran los avances desde el punto de vista de los diferentes proyectos”, explicó.

“Como Comisión solicitamos al Ministerio de Ambiente a ver en qué estaba el tema, en donde se nos dio una respuesta en el mes de septiembre de que se había derivado una división específica dentro del ministerio”, agregó el legislador, y manifestó que la tolerancia de los vecinos se superó, ya que están “soportando que hay mugre y un olor insoportable”.

Según explicó, junto a la Ruiz solicitarán “concretamente un plan de acción que revierta esta situación insoportable”. En esta línea, se pedirá que el “Ministerio de Salud Pública lleve adelante una vigilancia en la zona que pueda determinar el impacto sanitario que puede existir por esta situación en la gente”.

En tanto, Ruiz remarcó que la situación “es bastante caótica”. “No sólo la mugre, sino la contaminación. Las aguas están estancadas. Le llamamos arroyo, pero en definitiva, si lo vemos, no termina en ningún lado”, acotó.

“Es hasta la playa Carrasco. Hay unos olores insoportables. No solo se le puede echar culpa al frigorífico. Hay flora y fauna divina, hay lobitos, hay tortugas, hay garzas”, comentó.

“Desde lo municipal, me supera, pero me preocupa porque son los vecinos nuestros. Hay muchos niños y toda la zona del lado de Montevideo, que se limpió, se está contaminando nuevamente por todo lo que está pasando del otro lado”, sentenció.

Montevideo Portal