Internacionales

“¡Hay gente adentro!” Buscan a ocupantes de un auto arrastrado por la corriente

El Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro (Cbmerj) acudió la mañana del miércoles 17 para rescatar a una persona en una región serrana de Petrópolis.

Según informara el portal noticioso G1, al menos tres automóviles fueron arrastrados por la corriente, pero los bomberos creen que solo uno de ellos —que aparece en el video— estaba ocupado en el momento de la crecida.

El auto en cuestión fue arrastrado por la corriente bajo un puente, cerca de la calle Visconde de Souza Franco. Las autoridades encontraron el vehículo más tarde y sin ocupantes, pero al menos dos personas iban a bordo en el momento de la inundación.

En el registro se escucha a una mujer refiriéndose, con preocupación, al hecho de que había personas dentro del auto. Arrastrado por el agua, el vehículo termina por adoptar una posición vertical, con la parte delantera hacia abajo, y hundirse.

Vídeo mostra momento em que carro é "engolido" por rio que transbordou em Petrópolis, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (17)



Crédito: reprodução/redes #ODia pic.twitter.com/URjRhUpEj3 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 17, 2025

Chuvas fortes provocaram alagamentos e transtornos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta quarta-feira (17). Um carro foi arrastado pela correnteza para dentro de um rio e, durante o resgate, equipes identificaram outro veículo submerso, ainda sem informações oficiais… pic.twitter.com/rpEyPv4LKE — GloboNews (@GloboNews) December 17, 2025

Marlon Santos García, vecino de la zona, dijo al citado medio que dejó su auto estacionado al llegar al trabajo, pero, al salir, encontró la calle inundada y no pudo sacar su vehículo, que terminó siendo uno de los arrastrados por la corriente.

En la mañana del miércoles cayeron en el área 60 milímetros de lluvia en tan solo una hora, y 150 milímetros en 24 horas.