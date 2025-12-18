Contenido creado por Gerardo Carrasco
“¡Hay gente adentro!” Buscan a ocupantes de un auto arrastrado por la corriente

Sucedió en Brasil. El coche fue localizado, pero las personas que iban a bordo siguen desaparecidas.

El Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro (Cbmerj) acudió la mañana del miércoles 17 para rescatar a una persona en una región serrana de Petrópolis.

Según informara el portal noticioso G1, al menos tres automóviles fueron arrastrados por la corriente, pero los bomberos creen que solo uno de ellos —que aparece en el video— estaba ocupado en el momento de la crecida.

El auto en cuestión fue arrastrado por la corriente bajo un puente, cerca de la calle Visconde de Souza Franco. Las autoridades encontraron el vehículo más tarde y sin ocupantes, pero al menos dos personas iban a bordo en el momento de la inundación.

En el registro se escucha a una mujer refiriéndose, con preocupación, al hecho de que había personas dentro del auto. Arrastrado por el agua, el vehículo termina por adoptar una posición vertical, con la parte delantera hacia abajo, y hundirse.

Marlon Santos García, vecino de la zona, dijo al citado medio que dejó su auto estacionado al llegar al trabajo, pero, al salir, encontró la calle inundada y no pudo sacar su vehículo, que terminó siendo uno de los arrastrados por la corriente.

En la mañana del miércoles cayeron en el área 60 milímetros de lluvia en tan solo una hora, y 150 milímetros en 24 horas.