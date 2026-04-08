“Hay dos posibilidades…”: Barrera ironizó sobre tipificación del “suicidio feminicida”

Montevideo Portal
El abogado penalista Jorge Barrera respondió con ironía a la propuesta de María Inés Obaldía de tipificar como delito el “suicidio feminicida”, iniciativa que ingresó formalmente al Parlamento.
Tal como informáramos, el proyecto de ley de la diputada frenteamplista “responde a la necesidad de reconocer y abordar una forma extrema de violencia que, aunque no siempre visible, tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos”, según expresa en la exposición de motivos.
De esta manera, Barrera reposteó la publicación en X de Montevideo Portal y se refirió a “dos posibilidades”. La primera, a que sea un “error” del medio “en cuanto a una información errónea”, escribió con tono mordaz; la segunda, que se trata de una “idea jurídicamente disparatada que no resiste el menor estándar garantista en una sociedad democrática”, disparó.
La iniciativa fue elaborada en conjunto con el Proyecto Ikove, integrado por sobrevivientes de violencia sexual, e ingresó formalmente a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.
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