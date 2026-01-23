“Hay cipayos y cipayos”: cruce entre Manini Ríos y Óscar Andrade por médicos cubanos

Política

Montevideo Portal

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, y el senador del Frente Amplio (FA) y referente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Óscar Andrade, se cruzaron en redes sociales luego de una declaración realizada por el legislador.

En el marco de un homenaje realizado por el sector frenteamplista a los “32 internacionalistas cubanos asesinados por Estados Unidos en Venezuela”, realizado el pasado miércoles, Andrade aseguró: “La historia de Cuba conmueve, el internacionalismo de Cuba conmueve. Es la Cuba que con miles de dificultades puso casi medio millón de cubanos para enfrentar en Angola”.

Además, mencionó que fue el país que “desparramo” médicos por el mundo, por lo que —según dijo—, “el mejor” lugar para homenajear a los fallecidos era la sede del PCU, ya que es un “lugar con tanta historia”.

“Es un homenaje a los 32 patriotas en el sentido amplio, en el auge del artiguismo, Simón Bolivar colocaba una consigna que se transformó en concepción: decía en 1814 ‘nuestra patria es América’”.

Tras esto, Manini Ríos salió al cruce con una publicación en la red social X. “Parece un verdadero despropósito mencionar a Artigas al homenajear a un régimen liberticida como el cubano”, escribió.

“En fin, hay cipayos y cipayos, cambia el amo, pero la obsecuencia parece calcada”, agregó.

Por lo que el senador del Frente Amplio respondió: “Hay más de cien mil uruguayos que pueden leer el mensaje del ex senador gracias a la solidaridad de médicos cubanos”.

Montevideo Portal