“¿Hasta cuándo?”:el dolor de la maestra del hijo de la víctima de femicidio en Cerro Largo

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El femicidio ocurrido el pasado viernes en la localidad de Puntas de Quebracho, en el límite entre los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres, continúa generando dolor y conmoción. En las últimas horas, Silvia Miranda, maestra de Cristóbal, el adolescente que perdió a sus padres en el hecho, compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó a la víctima, cuestionó la violencia que derivó en la tragedia y dedicó unas sentidas palabras al menor.

La docente se refirió a la muerte de Yaquelin Pimienta Cuadrado, quien fue asesinada por su pareja. Tras el crimen, el hombre se quitó la vida, dejando huérfano al hijo de ambos, de 12 años.

“La tristeza que me invade y la impotencia ante una acción son tan grandes, tan grandes. Una vez más, femicidio, dolor, mucho dolor por esta madre y amiga de mi alumno Cristóbal. Solito lo han dejado, al quitarle a su mamá, y su padre, culpable de todo, se mata”, escribió Miranda.

En su publicación, la maestra también se preguntó por qué el conflicto no pudo resolverse de otra manera y lamentó las consecuencias que el suceso tendrá para el adolescente. “¿Por qué no tomar decisión de cada uno para su lado? ¿Por qué, si tanto pensaban en la educación y acompañar en lo mejor para su hijo, hacer esta barbaridad?”, expresó.

Más adelante, hizo énfasis en el impacto que la tragedia tendrá en la vida del menor y en el sufrimiento de la familia de la víctima. “El dolor de la familia de Yaquelin Pimienta Cuadrado, su madre, hermanos, y el inolvidable episodio para Cristóbal, su hijo, de apenas 12 años. ¿Hasta cuándo más Yaquelines?”, escribió.

Miranda recordó además a la víctima con afecto y destacó el vínculo que había construido con ella a través de la escuela. Según relató, la mujer dejó una huella positiva entre quienes la conocieron. “Se hizo querer y mostró lo que era: una madre intachable, una excelente señora, madre presente. Todos los adjetivos buenos le cabían. Y hoy ya no está”, señaló.

La docente agregó que la noticia le dejó un profundo vacío y se despidió de la mujer con un mensaje cargado de emoción: “Te extrañaré, porque te hiciste querer en poquito tiempo”.

Hacia el final de su publicación, dirigió unas palabras a Cristóbal y le deseó fortaleza para afrontar el difícil momento que atraviesa. “Cristóbal, que todos los ángeles te cuiden por siempre. Porque eso eres: un grande, pero pequeño niño todavía”, concluyó.

El mensaje generó numerosas reacciones en redes sociales y refleja el impacto que el femicidio ha tenido en la comunidad educativa y entre quienes conocían a la víctima y a su hijo.

Tal como informáramos, el hecho fue reportado sobre de las 20:20 horas del viernes: efectivos de Cerro Largo y Treinta y Tres se desplegaron hacia la zona y al llegar a la vivienda encontraron a la mujer con heridas graves, pero aún con vida. Fue trasladada de urgencia a una policlínica en Fraile Muerto, donde murió a pesar de la atención médica.

Tras el ataque, el hombre de 46 años huyó de la escena y se desplegó un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche. En la mañana del sábado, personal del Grupo de Reserva Táctica encontró su cuerpo colgado de un árbol en las inmediaciones del establecimiento.

La policía arachana informó que la pareja no tenía denuncias previas por violencia doméstica registradas. La Fiscalía Letrada Departamental fue notificada de inmediato y la Policía Científica trabaja en el lugar para esclarecer las circunstancias de lo acontecido.

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