Locales

“Haciendo historia en Uruguay y en la región”: MTSS logró acuerdo con el sector doméstico

Montevideo Portal

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció este viernes un acuerdo para el sector doméstico en el marco de la ronda de los Consejos de Salarios, que regirá por los próximos dos años y alcanzará a casi 100.000 trabajadores, de los cuales “un alto porcentaje son mujeres”, informó la cartera.

El convenio establece una diferenciación salarial según la función que se desarrolle. A partir de marzo de 2026 habrá tres categorías laborales: tareas generales (limpieza, mantenimiento, mandados o lavado y planchado), cocina (elaboración y planificación de menús) y cuidados (niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales).

El acuerdo agrega tres días de licencia pagos para el cuidado de familiares internados y tres horas anuales de licencia por salud mental. También se aplicará un ajuste mensual por presentismo, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Estamos haciendo historia en Uruguay y en la región”, afirmó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Barrios adelantó que el próximo martes se reunirá el Consejo Superior Tripartito para anunciar el nuevo valor del salario mínimo nacional, que regirá desde 2026, en línea con la política del gobierno de fortalecer los ingresos más sumergidos.

Montevideo Portal