“Hacen mucho daño y trabajan sobre la grieta”: Carrera contra Bianchi, Gandini y Da Silva

Política

Charles Carrera, senador del Frente Amplio, se refirió este domingo al final del quinto y último período de la legislatura 2020-2025, realizado más temprano en la Asamblea General.

“En general creo que fue un período bastante complejo para las grandes mayorías”, sostuvo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

“Es la primera vez en la historia que el FA se retira de la coordinación del Senado. Le reconozco a la vicepresidenta Beatriz Argimón que hizo un esfuerzo a los efectos de que se siguieran las vías de comunicación, pero fue una legislatura que en ese sentido fue mala”, agregó.

En ese sentido, criticó a algunos dirigentes del Partido Nacional con cargos en el Parlamento.

“Los Bianchi, los Gandini, los Da Silva”, dijo en referencia a Graciela Bianchi, Jorge Gandini y Sebastián Da Silva, “hacen mucho daño y trabajan sobre la grieta, la división de los uruguayos”.

Asimismo, el legislador frenteamplista mencionó que se descubrieron “muchos chanchullos de este gobierno”.

“La entrega del puerto, que no tuvo ningún fundamento, la entrega de pasaporte al narco peligroso y pesado [Sebastián] Marset… Descubrimos cómo fueron a mentir al Parlamento y eso terminó en el escándalo que terminó, con la renuncia de cinco autoridades”, aseguró Carrera.

Da Silva respondió luego a las declaraciones del senador del FA, calificándolo de “sanguijuela del pueblo”.

“Que un garca como Carrera me aluda me confirma que vamos por el buen camino. Valiente con los débiles, garca con sus pares. Nunca vi a nadie tan cobarde como para no defenderse ante sus pares. Ojalá se le termine su impunidad a esta sanguijuela del pueblo”, escribió en la red social X.

