¿Hace calor?: exjerarca “K” apareció semidesnudo en medio de una audiencia virtual

La séptima audiencia virtual del juicio en Argentina por la causa denominada de los Cuadernos tuvo un insólito episodio protagonizado por el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Allí, mientras estaba conectado por videoconferencia, Abal Medina pasó con el torso desnudo frente a una biblioteca, según informó el canal TN. En concreto, si bien no se vio su rostro, sí se lo vio sin camisa ante la cámara mientras se movía por su oficina.
Abal Medina es investigado junto a otros exfuncionarios kirchneristas por el presunto cobro de sobornos de empresarios de la construcción. Su vinculación con la causa surgió tras el hallazgo de pendrives en poder de su secretario personal, con información sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013.
En la misma audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) reiteró acusaciones contra Néstor y Cristina Kirchner, señalándolos como líderes de una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015 para recaudar fondos ilegales.
?? TETAS: Juan Abal Medina apareció semidesnudo en el zoom por la audiencia de la causa Cuadernos. pic.twitter.com/c0cGFNhuEJ— BASES (@BasesLibertad) December 5, 2025
