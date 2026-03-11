Conflicto en Medio Oriente

¿Habrá señales? EE. UU. lleva parte de sus defensas desde Corea del Sur a Medio Oriente

El gobierno estadounidense planea trasladar parte de sus sistemas de defensa de Corea del Sur a Oriente Medio, según informó el diario Washington Post.

El gobierno de Corea del Sur se mantiene expectante luego de que medios locales informaron, recientemente, de que algunas baterías del sistema antimisiles Patriot fueron reubicadas, así como parte de su sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (Thaad).

Según los reportes, algunas de estas baterías habrían sido trasladadas recientemente a la base aérea de Osan, al sur de Seúl, desde otras instalaciones militares estadounidenses en el país asiático, y coinciden con movimientos de aviones de transporte militar detectados en esa base por el rastreador de vuelos Flightradar 24.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó este martes que Seúl se opone a un posible traslado de dispositivos militares de Estados Unidos fuera del país, entre especulaciones sobre un desplazamiento de baterías antimisiles al conflicto en Oriente Medio.

“Hemos expresado nuestra opinión en contra (del despliegue), pero también es una realidad que no podemos hacer que se imponga completamente según nuestra postura”, dijo Lee durante una reunión del Gabinete transmitida en directo.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur afirmó este miércoles que podrá contrarrestar las amenazas norcoreanas incluso si Estados Unidos traslada parte de sus recursos militares a Oriente Medio.

“Independientemente de si algunos recursos de las USFK (fuerzas estadounidenses en Corea) son enviados al exterior, no hay absolutamente ningún problema con nuestra postura de disuasión frente a Corea del Norte, dado el nivel de nuestras capacidades militares”, aseguró el Ministerio de Defensa surcoreano en un comunicado enviado el miércoles a la AFP.

The U.S. Department of Defense has begun relocating air-defense systems, including MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile and Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Batteries with the U.S. Army, from Osan Air Base and other sites in South Korea to the Middle East, amidst… pic.twitter.com/hK89Wm7REo — OSINTdefender (@sentdefender) March 10, 2026

Con información de AFP y EFE.