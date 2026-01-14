“Hablar en complicado” vs. “buscar en la RAE”: el nuevo cruce de Da Silva y Bettiana Díaz

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, y la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, protagonizaron un nuevo cruce en la red social X (antes Twitter).

En este caso, los legisladores intercambiaron en relación al término utilizado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, que señaló en rueda de prensa que el 60% de las “personas menstruantes”, es decir, “mujeres en edad reproductiva y varones trans de entre 12 y 50 años” que cuentan con la tarjeta TUS simple y la TUS doble ya recibieron una transferencia de dinero destinada a la adquisición de productos de higiene menstrual, que beneficiará a 82.806 personas. “Durante esta semana, se va a completar el 100% de las personas abarcadas por estas políticas”, agregó.

Esto se dio en el marco de los anuncios del Mides de aumento en un 25% en 2026 y 2027 y un 50% en 2028 y 2029 del Bono crianza para los hogares que tienen la TUS simple y el incremento del 50% para aquellos hogares de mayor vulnerabilidad que tienen la TUS doble.

Tras utilizar el término “personas menstruantes”, Da Silva salió al cruce en X y criticó el término utilizado por Civila: “Un ministro uruguayo dice ‘persona menstruante’. No se puede ser tan pelotudo para realizar un anuncio público”, escribió.

En esta misma línea, fue Bettiana Díaz quien repudió los dichos de su par: “Hay que ser pelotudo para no darse cuenta de que 'persona' y 'menstruante' son dos palabras, no saber hacer una búsqueda en la RAE y todavía salir a picantear a un ministro”.

Tras la respuesta de Díaz, Da Silva retrucó por el mismo medio: “Lo de pelotudo es por no decir Mujeres. Hablar en complicado como les enseñan a ustedes no te hacen más inteligente. Para eso hay que estudiar y concurrir un lugar denominado Universidad. El resto es una retórica vacía que termina con un Ministro anunciando una medida para personas con útero que hasta donde yo sé, son, por ahora mujeres”.

“Me encantaría poder responderte, a mí y a otra gente que su pecado es tener sentido común, pero sos de los senadores que no lo permiten”, sentenció el nacionalista.

Montevideo Portal