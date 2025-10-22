“Había un deterioro”: por qué el gobierno reintegra la educación sexual integral

Política

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretende reintegrar la educación sexual integral (ESI) en los diferentes subsistemas del sistema educativo.

Según explicó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Pablo Caggiani, a Montevideo Portal, este aspecto “es parte de las cosas que no tocó el gobierno anterior”. Añadió que “había un deterioro” de algunos indicadores en el sistema educativo vinculados con esta temática, por ejemplo, “cuestiones vinculadas a enfermedades de transmisión sexual en adolescentes”, advirtió.

“Por eso, es parte de una de las cuestiones que aborda esta modificación de la transformación curricular”, argumentó Caggiani, aunque recalcó que la administración anterior “no modificó” la ESI en el sistema educativo, “pero no la jerarquizó tampoco”. “No puedo decir que se deterioró por lo que hizo el gobierno anterior”, aclaró, y puntualizó a que se debe “producir más evidencia” acerca de cuál es el impacto que tuvo el enfoque del gobierno de Luis Lacalle Pou.

De esta manera, se prevé que haya una materia optativa en 1º de Educación Media Secundaria y “después es parte de lo transversal de todos los programas”, puntualizó el jerarca.

Por otro lado, el presidente del Codicen de la ANEP se refirió a la curricular que establece la “primera fase de revisión de la Transformación Curricular Integral”, con diversas modificaciones a los planes de estudios de cara al futuro. Según señaló, fue publicado en la página web, pero se bajó porque “necesitaba unos pequeños ajustes”, ya que se debía retocar “algunas cargas horarias” y algunos ítems de “redacción”, indicó.

“En realidad se publicó un documento que se había aprobado en general, pero que no tenía los ajustes. Por eso se bajó de la página. Está para salir la nueva resolución con el documento correcto mañana o pasado”, sostuvo.

A su vez, sobre algunas críticas ya recibidas por la oposición, Caggiani afirmó que “no ayudaría mucho discutiendo” con esas opiniones que, si bien son “preocupaciones muy legitimas, no tienen que ver” con lo que se trabaja actualmente ya que “se están generando sobre documentos que todavía no están publicados”.

Finalmente, el jerarca manifestó que la dirección del gobierno en materia educativa “reconoce que hay una necesidad de que determinados actores participen” y también que “se incorporen actores de la academia y de otros organismos del Estado que no estuvieron en la otra conversación”, en referencia a la pasada administración.

