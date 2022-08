“Graves expresiones” de Bianchi sobre Preve “son profundamente antidemocráticas”, dice APU

Política

Montevideo Portal

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) rechazó y condenó “las nuevas y preocupantes expresiones públicas de la senadora Graciela Bianchi”, luego de que la integrante del Partido Nacional criticó en el Senado al director de MVD Noticias (TV Ciudad), Eduardo Preve.

“¿El papel del periodismo? Me reservo la opinión… Si yo miro el tuit de Preve, que además yo me encargué de él durante la pandemia porque fue uno de los que bastante daño le hizo al país…”, dijo Bianchi, en referencia a una publicación de Preve en la que relataba hechos vinculados al otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marset durante la interpelación a Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber este lunes.

En el comunicado divulgado este martes, APU manifestó que Bianchi realizó “serios cuestionamientos a la labor profesional del periodista” y tuvo “graves expresiones” que son “cercenatorias de la libertad de expresión y profundamente antidemocráticas”.

En respuesta, APU se sintió en la “obligación” de plantear algunas interrogantes públicas: “¿Qué significa encargarse de un periodista? ¿De qué se encargó la señora senadora Bianchi respecto del colega Eduardo Preve? ¿Fue una acción personal o alguien le solicitó que se ‘encargara’ del periodista? ¿Por qué y para qué lo hizo? ¿Qué consecuencias tuvo para el colega Preve esta confesa acción de la señora legisladora?”.

“Estas interrogantes dan cuenta de la gran inquietud que entre los trabajadores de los medios han generado estas infelices expresiones de la señora legisladora que no por reiteradas deja de ser de una gravedad inusitada. APU solicita al cuerpo legislativo que integra la senadora, y en especial a sus colegas legisladores, que se pronuncien públicamente sobre estas manifestaciones en la que la señora Bianchi admite, sin ambages, una acción no especificada sobre un periodista”, señaló el sindicato, que posteriormente hizo referencia a los desaparecidos y la dictadura.

Eduardo Preve dejó de ser director de Subrayado en mayo de 2021, posteriormente trabajó como asesor de la Fiscalía General de la Nación, hasta que en marzo de este año asumió como director del informativo de TV Ciudad, el canal de la Intendencia de Montevideo.

Bianchi, por su parte, respondió a través de su cuenta de Twitter de forma directa a la publicación realizada por APU: “Verdades no aceptadas. No reaccionaron de la misma forma con el presidente del FA - PIT Fernando Pereyra [sic]. No pierdan más el tiempo conmigo. Tengo un excelente relacionamiento con los periodistas que evidentemente no se sienten representados por vuestra organización”.



Preve, en tanto, se limitó a escribir: “Solo dos palabras: muchas gracias”.

VERDADES NO ACEPTADAS. No reaccionaron de la misma forma con el presidente del FAPIT Fernando Pereyra. NO pierdan más el tiempo conmigo. Tengo un excelente relacionamiento con los periodistas que evidentemente no se sienten representados por vuestra organización. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) August 23, 2022

Solo dos palabras: muchas gracias. — Eduardo Preve (@EPreve) August 23, 2022

Montevideo Portal