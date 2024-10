“Grave preocupación”: Cancillería por ataque a dos cascos azules de ONU en Líbano

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este jueves un comunicado acerca de recientes ataques a la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (Unifil, por su sigla en inglés).

En un hilo de la red social X, Unifil indica que, a causa de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en territorio libanés, su cuartel general en Naqoura (Líbano) y las posiciones cercanas “han sido atacadas repetidamente”.

“Esta mañana, dos soldados de mantenimiento de la paz resultaron heridos cuando un tanque Merkava de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] disparó su arma contra una torre de observación en el cuartel general de la Unifil en Naqoura, impactándola directamente y causándoles la caída. Afortunadamente, esta vez las heridas no son graves, pero permanecen hospitalizados”, informó.

Ante esto, Cancillería emitió un documento expresando su “grave preocupación”.

“El Gobierno de Uruguay expresa su grave preocupación ante los recientes ataques sufridos por Unifil, que causaron heridas a dos integrantes de la fuerza de paz y provocaron daños materiales a sus instalaciones y equipamiento”, indica el escrito”, dice.

Unifil recuerda que los actores de este conflicto “tienen la obligación de garantizar la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas y de respetar la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas en todo momento”.

“Como Estado profundamente comprometido con el sistema de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, Uruguay recuerda que cualquier ataque deliberado contra cascos azules constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario”, sigue el texto del ministerio.

“En este sentido, hace un llamado encarecido a las partes en conflicto a que adopten las medidas necesarias para respetar la seguridad del personal y los locales de la Unifil”, concluye.

